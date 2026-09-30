Ankara’da geçen yıl 27 Kasım'da, sahibi olduğu matbaada özel bir kurumda psikolog olarak çalışan 33 yaşındaki Nurselen Gülaçtı'yı tabancayla başından vurarak öldüren Fuat Yıldırım (51) hakkındaki dava karara bağlandı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, savcılığın iddianamesindeki 'tasarlayarak öldürme' ve 'kadına karşı' suçüstü kriterlerini kabul etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Fuat Yıldırım, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu suçun yanı sıra Yıldırım'a, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi ve cezada hiçbir takdiri indirim uygulamadı. Kararın ardından Fuat Yıldırım tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

‘MEZARLIĞA GİDİP KIZIMA HABER VERECEĞİM’

Duruşma sonrası adliye önünde, Nurselen Gülaçtı'nın ailesi ve avukatları açıklamalarda bulundu. Kararı, "Bugün mahkeme bizim beklediğimiz gibi geçti" sözleriyle değerlendiren anne Zülfiye Tunç, şunları söyledi:

"Kızımı geri getiremeyiz ama karardan memnun olduk. Ağırlaştırılmış müebbet herkese verilirse etraftaki insanlar böyle cinayetleri kolay kolay işleyemezler. İçimdeki ateş hiç sönmüyor ama rahatladım. Kaç aydır evde uyku uyuyamadım, kızıma nasıl haber götürürüm diye. Şimdi buradan sonra mezarlığa gideceğim, kızıma haber vereceğim. Güzel haberi kızıma götüreceğim."

‘EN AZINDAN BİR EMSAL KARAR OLUR’

Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise, acılarını hiçbir kararın hafifletemeyeceğini belirterek, "Bazı yalan laflar, bazı iftiralar en azından bu şekilde son buldu. Bu kararla herkes neyin ne olduğunu bilir. Ayrıca kadın cinayetlerinde diğer ailelere de en azından bir emsal karar olur. Onların da belki yüreğini bir nebze olsun hafifletmeye faydası olur" diye konuştu.