Sosyal ilişkilerimizde kelimelerin ötesine geçmek ve karşımızdaki insanın gerçekte ne hissettiğini anlamak çoğumuz için bir güç unsurudur.

Beşeri bilimler uzmanları, profesyonel ve kişisel ilişkileri geliştirmenin en güçlü yollarından birinin sözsüz iletişim, yani beden dili olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, bir insanın sadece yürüme biçimi bile onun fiziksel, duygusal ve psikolojik durumu hakkında etrafa adeta bilinçsiz bir kişisel imza bırakıyor.

Beden dili uzmanları Olga Ciesco ve sinerjolog Aude Roy, yürüme şeklinin altında yatan nedenleri paylaştı.

Duruşunuz bir cümle kadar çok şey anlatıyor

Zihinsel olarak güçlü ve kararlı bireylerin omuzları çökmüş ya da çenesi aşağıya dönük şekilde yürümesi neredeyse imkansızdır. Yürüyüş analizi yaparken ilk dikkat edilmesi gereken unsur duruştur:

Dik bir sırt ve başı dik yürümek, yüksek özgüveni, kendine olan sarsılmaz inancı ve çevresinde rahat bir mizacı temsil eder.

Kambur veya kapalı bir duruş ise çekingenliği, özgüven eksikliğini ve içe dönük bir karakter yapısını ele verir.

Aşırı hassas kişiler, genellikle yavaş ve tereddütlü adımlarla dikkat çekerler; sanki yürüyüşün sonunda kendilerini bekleyen olaylardan endişe duyuyor gibidirler.

"Başını öne eğenler sosyal fırsatları kaçırıyor"

Günlük hayatta en sık rastlanan yürüyüş hatalarından biri, başı öne eğerek sadece önüne bakarak yürümektir.

Beden Dili Uzmanı Olga Ciesco bu durumu şöyle açıklıyor:

"Toplu taşıma araçlarında veya iş yerinde başınızı öne eğerek yürümek, 'Yolumu biliyorum ve kimseyle hiçbir şekilde temas kurmak istemiyorum' anlamına gelir. Kollar da sosyal bir bağdır; kolları arkaya sıkıştırmak ya da gizlemek de kendi kabuğunda kalma arzusunu gösterir."

"Kendiniz Hakkında İyi Bir İmaj Yaratmak" kitabının yazarı Aude Roy ise başı öne eğmenin, kişinin o anki duygusal olarak geri çekilme ve izole olma isteğini yansıttığını ekliyor.

Parmak ucunda yürümek ne anlama geliyor?

Eylemlerimiz ve adımlarımız, zihnimizdeki kaygıların ağırlığını taşır. Uzmanlara göre yürüyüşteki sesler ve ağırlık hissi şu anlamlara geliyor:

Ağır adımlarla yürümek: Sinerjolog Aude Roy, adımların ağırlığının, kişinin hayatın ve mevcut sorunlarının yükünü taşıdığının doğrudan bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Parmak uçlarında sessizce yürümek: Ses çıkarmamaya özen göstererek yürüyen kişiler, çok fazla dikkat çekmekten duydukları korkuyu, başkaları tarafından yargılanma endişesini ve çevre baskısını dışa vururlar.

Özgüvenli bir yürüyüşün işaretleri

Dışa dönük ayaklar: Yürürken ayakların hafifçe dışa doğru bakması, kişinin sosyal bağ kurmaya, diyalog kurmaya ve yeni şeyler keşfetmeye (meraka) açık olduğunu gösterir.

Geniş ve akıcı adımlar: Özgür, dışa dönük ve kendine güvenen bir mizacın en net göstergesidir.

Düzenli ve dengeli tempo: Organize, disiplinli ve duygusal açıdan istikrarlı bir karakter yapısına işaret eder.

Abartılı ve tiyatral hareketler: Dikkat çekmekten ve spot ışıklarının altında olmaktan hoşlanan, yüksek enerjili bir kişiliği ortaya koyar.