Selamlaşmanın, bir gülümseme ya da nazik bir iltifatın ruh halimiz üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu basit eylemler, stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı olmanın yanı sıra insanlar arasında güçlü bağlar kurarak karşılıklı saygı ve yakınlık oluşturur. Örneğin, bir “günaydın” demek hem ruh halimizi iyileştirir hem de bizi harekete geçirir. Ancak bazı insanlar, selamlaşmaktan kaçınabilir. Peki, bunun arkasındaki psikolojik sebepler neler olabilir?

Barselona Üniversitesi'nden psikolog Dr. Sergi Rufi, selamlaşmaktan kaçmanın altında yatan bazı nedenleri şu şekilde açıkladı:

Sosyal Anksiyete

Sosyal anksiyete yaşayan bireyler, basit bir selamlaşma gibi bir eylemi bile zorlayıcı bulabilirler. İnsanların kendilerini yargılamasından veya başarısız olmaktan korktukları için genellikle temas kurmayı tercih etmezler.

Düşük Benlik Saygısı

Kendi değeri hakkında olumsuz bir inanç taşıyan kişiler, ilgiye değer olmadıklarını düşündükleri için selamlaşmayı tercih etmeyebilir. Bu durum, etkileşim eksikliği nedeniyle yalnızlık hissinin artmasına yol açabilir.

Kişisel Çatışmalar

Çözülmemiş anlaşmazlıklar veya bir kişiyle yaşanan memnuniyetsizlik, selamlaşmaktan kaçınmaya neden olabilir. Bu davranış, ilk bakışta pasif bir reddetme gibi görünse de ilişkilerdeki mesafeyi artırabilir.