Birçok yetişkin için misafir ya da anne baba gelmeden hemen önce yaşanan o gergin ve hummalı temizlik maratonu, dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev düzeni çabası gibi görünebilir. Ancak The Times of India’nın aktardığı psikolojik araştırmalar, durumun çok daha derin zihinsel mekanizmalarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız alanlar, başkalarının bizi nasıl algıladığını doğrudan etkiliyor ve ebeveynlerin gelişi, sıradan bir evi birdenbire "yargılanma mekanına" dönüştürebiliyor.

EVİNİZ SİZİN HAKKINIZDA DELİL TOPLUYOR OLABİLİR

Psikolog Samuel Gosling ve ekibinin kişisel alanlar ve izlenim oluşturma üzerine yaptığı çalışmalar, insanların yatak odaları veya çalışma alanlarına bakarak o kişinin kişiliği, değerleri ve yaşam tarzı hakkında oldukça isabetli yargılara vardığını kanıtladı.

Evinizdeki kitaplık, fotoğraflar, eşyaların dizilimi ve dağınıklık seviyesi, kim olduğunuzun sessiz birer yansımasıdır. Bu yüzden anne veya babanız geleceğini söylediğinde, mutfaktaki tezgahta duran bulaşıklar sadece bir dağınıklık olmaktan çıkıp; yetersizlik, düzensizlik veya hayatı yönetememe emaresi gibi hissedilmeye başlar.

"HAYATIM KONTROL ALTINDA" MESAJI GÖNDERME ARZUSU

Peki, normal şartlarda dağınıklıkla gayet huzurlu yaşayan bir yetişkin neden son dakikada her köşenin kusursuz görünmesini ister? Cevap: İzlenim Yönetimi.

İnsanlar hayatlarındaki önemli kişiler tarafından nasıl algılandıklarına büyük önem verirler. Yetişkin bir birey, ebeveynleri gelmeden önce evi dip bucak temizleyerek aslında tek bir kelime dahi etmeden şu mesajı iletmeye çalışır: "Ben iyiyim. Sorumluluk sahibi bir yetişkinim ve hayatım tamamen kontrolüm altında."

NEDEN EBEVEYNLER GELİNCE PANİK ARTIYOR?

Environment and Behavior dergisinde yayımlanan ve 336 öğrenci üzerinde yürütülen bir başka çalışmada, araştırmacılar Paul Harris ve Daniel Sachau, dağınık bir evde yaşayan kişilerin çevreleri tarafından "daha az arkadaş canlısı ve daha az sorumluluk sahibi" olarak algılandığını tespit etti.

Ebeveynler ise bu durum için çok daha özel bir kitleyi temsil eder. Sizi başarılı bir profesyonel olarak gören iş arkadaşlarınızın aksine, anne ve babanız odasını toplaması için sürekli uyarılması gereken o genci de hatırlar. Bu yüzden yetişkinler, evlerinin yeni kimliklerini yani bağımsız, yetenekli ve kendi ayakları üzerinde durabilen biri olduklarını yansıtmasını isterler.

BİLİNMEZLİĞE KARŞI "KONTROL" HİSSİ SAĞLIYOR

Gelen misafirin ne söyleyeceğini, hangi soruyla sizi köşeye sıkıştıracağını ya da neyi fark edeceğini kontrol edemezsiniz. Ancak salonu süpürmeyi, yastıkları düzeltmeyi ve mutfağı parlatmayı kontrol edebilirsiniz. Panik temizliği, belirsiz ve kaygı verici bir sosyal durumu, somut bir "yapılacaklar listesine" dönüştürerek zihne rahatlama ve kontrol duygusu verir.

Son dakika paniği her zaman ebeveyn baskısı ya da özgüvensizlik göstergesi de değildir; çocukluktan kalan aile alışkanlıkları ve misafirperverlik arzusu da bu davranışı tetikler. Ancak konuklar, zamanında odamızı toplamamızı söyleyen kişiler olunca, o son dakika telaşı birdenbire dünyanın en mantıklı eylemine dönüşür.