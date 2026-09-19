Psikologlar, belirgin narsistik kişilik özelliklerine sahip bir partnerle ilişkide ortaya çıkabilecek bazı davranış kalıplarına dikkat çekiyor. Tek başına bu davranışların herhangi biri narsistik kişilik bozukluğu anlamına gelmediğini de belirten uzmanların dikkat çektiği asıl nokta, bu özelliklerin birkaçı bir arada ve ilişkide uzun süre boyunca tekrarlayan bir örüntü oluşturması.

Özellikle partnerinizin davranışlarında aşağıdaki kalıplar sürekli olarak görülüyorsa, ilişkinin dinamiklerini yeniden değerlendirmek gerekebilir.

TÜM DÜNYA ONUN ETRAFINDA DÖNÜYOR

Belirgin narsistik özelliklerin öne çıktığı ilişkilerde dikkat çeken davranışlardan biri, partnerin kendi başarılarına, sorunlarına, isteklerine ve ihtiyaçlarına sürekli odaklanmasıdır.

Konuşmalar tekrar tekrar onun yaşadıklarına dönebilir ve sizin ihtiyaçlarınız ikinci planda kalabilir. Böyle bir kişi, sürekli hayranlık ve ilgi görmek isteyebilir; beklediği ilgiyi göremediğinde ise memnuniyetsizlik veya öfkeyle tepki verebilir.

DUYGULARINIZI KÜÇÜMSÜYOR

Yaşadığınız bir olayın sizi incittiğini anlatmak istediğinizde, partneriniz duygularınızı küçümsüyor veya sizi "abartmakla" suçluyorsa bu da dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri olabilir.

"Her şeyi çok kişisel algılıyorsun" ya da "Bunda bu kadar büyütülecek ne var?" gibi tepkiler, kişinin kendi duygularından ve ihtiyaçlarından şüphe etmesine yol açabilir.

İLİŞKİNİN BAŞINDA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Bazı ilişkiler başlangıçta yoğun iltifat, ilgi ve hayranlıkla başlayabilir. Partneriniz sizi sürekli özel hissettirebilir ve ilişkinin ilk döneminde size büyük bir ilgi gösterebilir.

Ancak zamanla bu ilginin koşullu hale gelmesi, beklentilerin ve taleplerin artması farklı bir ilişki dinamiğine işaret edebilir.

Uzmanların özellikle vurguladığı nokta ise yoğun ilginin tek başına narsistik özelliklerin göstergesi olmadığıdır. Önemli olan, davranışların zaman içinde nasıl bir örüntü oluşturduğudur.

ELEŞTİRİYİ KABUL ETMEKTE ZORLANIYOR

Küçük bir eleştiri veya yorumun bile büyük bir tepkiyle karşılanması ilişkide ciddi sorunlara yol açabilir.

Partneriniz eleştiri karşısında hakarete başvuruyor, sizi aşağılıyor veya konuşmayı bir anda sizin hatalarınıza getiriyorsa, asıl konudan uzaklaşmak kaçınılmaz hale gelebilir.

Belirgin narsistik özelliklere sahip kişilerde eleştirinin reddedilmesi ya da sorumluluğun karşı tarafa yönlendirilmesi görülebilir.

SORUNLARINDAN SÜREKLİ BAŞKALARINI SORUMLU TUTUYOR

İlişkide yaşanan sorunlarda kendi payını kabul etmek yerine sürekli olarak başkalarını suçlamak da dikkat çekici davranışlardan biridir.

İçten bir özür dilemek veya çatışmayı çözmeye çalışmak yerine tartışma, kimin haklı ya da kimin suçlu olduğunu kanıtlama mücadelesine dönüşebilir. Böylece asıl sorun konuşulmadan kalır ve benzer çatışmalar tekrar tekrar yaşanabilir.

ÖZEL MUAMELE BEKLİYOR

Narsistik özellikler taşıyan bir partner, kendi ihtiyaçlarının diğer insanların ihtiyaçlarından daha önemli olduğunu düşünebilir.

Başkalarının sürekli olarak kendisine uyum sağlamasını, planlarını onun isteklerine göre değiştirmesini veya kendisi için farklı kurallar uygulanmasını bekleyebilir. Beklentileri karşılanmadığında ise öfke veya kırgınlık gösterebilir.

KISKANÇLIK ZAMANLA KONTROLE DÖNÜŞÜYOR

Kıskançlık, ilişkilerde zaman zaman ortaya çıkabilen bir duygu olsa da kontrol davranışlarına dönüştüğünde ilişkinin sınırlarını zorlayabilir.

Partneriniz nerede olduğunuzu sürekli bildirmenizi istiyor, kimlerle görüştüğünüzü sorguluyor, arkadaşlarınızla iletişiminizi sınırlandırıyor veya boş zamanınızı nasıl geçireceğinizi belirlemeye çalışıyorsa, bu davranışlar kontrol edici bir ilişki dinamiğine işaret edebilir.

BAŞKALARININ YANINDA BAMBAŞKA, SİZİNLEYKEN FARKLI

Bazı kişiler sosyal çevrelerinde son derece kibar, cömert ve anlayışlı görünürken özel ilişkilerinde çok daha farklı davranabilir.

Partneriniz başkalarının yanında son derece ilgili ve düşünceli görünmesine rağmen yalnız kaldığınızda sizi küçümsüyor, değersiz hissettiriyor veya öfkesini size yöneltiyorsa, bu iki farklı davranış biçimi ilişkinin değerlendirilmesi gereken yönlerinden biri olabilir.

ESKİ KIRGINLIKLAR HEP YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

İlişkide aynı tartışmaların tekrar tekrar yaşanması, geçmişte çözülemeyen konuların her yeni çatışmada yeniden gündeme getirilmesi zamanla yıpratıcı hale gelebilir.

Sürekli olarak hangi kelimenizin yeni bir tartışma başlatacağını düşünüyorsanız ve çatışmadan kaçınmak için davranışlarınızı değiştirmek zorunda hissediyorsanız, bu durum ilişkinizde sağlıklı sınırların ve iletişimin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Bu davranışların birkaçının görülmesi tek başına partnerinize narsistik kişilik bozukluğu tanısı konulabileceği anlamına gelmez. Narsistik kişilik bozukluğu, yalnızca bir uzman tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirmeyle ele alınabilecek klinik bir durumdur. Burada önemli olan, tek tek davranışlardan ziyade bunların ilişkide ne kadar süreyle, ne sıklıkta ve nasıl bir bütünlük içinde ortaya çıktığıdır.