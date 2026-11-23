İlişki dinamikleri ve sadakatsizlik üzerine çalışan uzman psikologlar, evliliklerde ve uzun süreli ilişkilerde aldatma vakalarının en sık yaşandığı dönemi mercek altına aldı. Klinik gözlemler ve danışan verileri ışığında yapılan değerlendirmeler, sadakatsizliğin yalnızca anlık heveslerden değil, yaşa bağlı psikolojik kırılmalardan ve kimlik sorgulamalarından beslendiğini gözler önüne serdi. Uzmanların paylaştığı verilere göre erkeklerin aldatma eğiliminin en yüksek olduğu kritik eşik 39 ile 49 yaş aralığı olarak öne çıkıyor.

NEDEN TAM DA BU YAŞLAR?

Psikologlar, 30'lu yaşların sonu ile 40'lı yaşların tamamını kapsayan bu dönemin erkek psikolojisinde "orta yaş geçişi ve kendini yeniden kanıtlama" evresi olduğuna dikkat çekiyor. Bu yaş grubundaki erkeklerin kariyer basamaklarında belirli bir noktaya ulaştıktan sonra hayatın monotonlaştığı hissine kapıldığını belirten uzmanlar, dışarıdan gelecek onay ve heyecan arayışının bu dönemde tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini vurguluyor.

EN TEHLİKELİ DÖNEM SONU 9 İLE BİTEN YAŞLAR

Araştırmalarda dikkat çeken bir diğer çarpıcı detay ise özellikle 39 ve 49 yaşlarının aldatma istatistiklerinde zirve yapması. Uzmanlar bu durumu, yeni bir on yıla girerken yaşanan "yaşlanma kaygısı ve geç kalmışlık hissi" ile açıklıyor. "Gençliğim elden gidiyor mu?" veya "Hâlâ çekici miyim?" sorularıyla yüzleşen erkeklerin, bu içsel boşluğu mevcut ilişkileri dışında yaşadıkları gizli maceralarla doldurmaya çalıştıkları ifade ediliyor.

İLİŞKİDE DUYGUSAL KOPUŞ SİNYALLERİNE DİKKAT

Uzman psikologlar, bu yaş aralığındaki sadakatsizlik vakalarının büyük çoğunluğunun bir anda ortaya çıkmadığını, öncesinde ilişkide belirgin sinyaller verdiğini belirtiyor. Partnerle iletişimin yüzeyselleşmesi, dış görünüşe ve kişisel bakıma beklenmedik şekilde aşırı özen gösterilmeye başlanması, telefon gizliliğinin artması ve evde geçirilen sürenin giderek azalması en temel uyarı işaretleri arasında sayılıyor. Uzmanlar, çiftlerin bu geçiş dönemlerinde birbirleriyle açık iletişim kurmasının ve duygusal bağı canlı tutmasının ilişkiyi koruyan en güçlü kalkan olduğunun altını çiziyor.