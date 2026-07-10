Bir ilişkinin sona ermesi çoğu zaman ani bir olayla gerçekleşmez. Duygular yavaş yavaş zayıflar ve bu değişim, partnerlerin davranışlarına da yansır. Psikoterapist Yulia Hrytsenko, bir erkeğin eşine olan sevgisinin azaldığını gösteren belirtileri ve böyle bir ilişkinin kurtarılma ihtimalini değerlendirdi.

DUYGUSAL UZAKLAŞMA EN BELİRGİN SİNYAL

Uzmanlara göre birçok kadın, partnerinin sevgisinin bittiğini gösterecek tek bir cümle ya da davranış arıyor. Ancak gerçek hayatta bu süreç çoğunlukla yavaş ilerliyor. Bu nedenle günlük iletişimde yaşanan küçük değişiklikleri fark etmek büyük önem taşıyor.

Hrytsenko, seven bir insanın öfkelense ya da kırılsa bile ilişkiye emek vermeye devam ettiğini belirtiyor. Ona göre asıl dikkat edilmesi gereken nokta, tartışmaların varlığı değil, kişinin ilişkiye karşı ilgisini ve duygusal yatırımını kaybetmesi.

ORTAK HAYALLER VE PAYLAŞIMLAR AZALIYOR

Sevginin azalmasının ilk işaretlerinden biri, çiftlerin kendilerini artık aynı takımın üyeleri gibi hissetmemesi oluyor. Birlikte gelecek planları yapmak yerine herkes kendi hayatına odaklanmaya başlıyor. Eskiden hafta sonu planları ya da tatil programları birlikte yapılırken, artık partner geleceğini karşı tarafı hesaba katmadan şekillendirebiliyor.

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRMEKTEN KAÇINIYOR

Duygusal mesafe arttıkça ortak geçirilen zaman da azalıyor. Partner, işte daha fazla vakit geçirmeyi tercih edebiliyor, arkadaşlarıyla buluşmayı öne çıkarıyor ya da saatlerini telefon ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu durum, birlikte olma isteğinin giderek zayıfladığının önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

DUYGUSAL DESTEK YERİNİ KAYITSIZLIĞA BIRAKIYOR

İlişkide sevginin azalmasıyla birlikte duygusal paylaşım da zayıflıyor. Yaşanan bir sorun ya da güzel bir gelişme karşısında verilen tepkiler kısa ve yüzeysel hale geliyor. Eskiden ilgiyle dinleyen partner, artık yalnızca "Tamam", "Anladım" gibi kısa ifadeler kullanarak konuşmayı sonlandırmayı tercih edebiliyor.

BU CÜMLELER DUYGUSAL KOPUŞUN HABERCİSİ OLABİLİR

Uzman, herkesin zaman zaman öfkeli ya da yorgun olduğunda kırıcı sözler söyleyebileceğini ancak bazı ifadelerin sürekli tekrar etmesinin farklı bir anlam taşıdığını belirtiyor.

Özellikle şu cümlelerin sık kullanılmasının duygusal uzaklaşmaya işaret edebileceğini ifade ediyor:

"Ne yaparsan yap, umurumda değil."

"Hiçbir şey duymak istemiyorum, beni rahat bırak."

"Bunların hepsini sen uyduruyorsun."

"Bu senin problemin."