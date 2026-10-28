İspanyol ekonomi ve haber portalı El Economista’da yayımlanan bir makaleye göre, evlerde mutfak dolaplarının arkasında biriktirilen plastik poşet, boş kavanoz ve kutular bireylerin çeşitli psikolojik ve davranışsal eğilimlerini yansıtıyor.

DUYGUSAL BAĞ FAKTÖRÜ VAR

Makalede yer alan değerlendirmelere göre, poşet biriktirme alışkanlığının temel nedenlerinin başında harcamaları kısıtlama ve israfı önleme gayesi geliyor. Kullanıcılar, alışveriş taşıma, saklama veya çöp torbası olarak yeniden değerlendirme amacıyla poşetleri atmamayı tercih ediyor.

Öte yandan analistler, bu durumun maddi değeri düşük objelerle kurulan duygusal bağdan da kaynaklanabildiğini, bazı bireyler için bu eşyalardan ayrılmanın stres ve kaygı yarattığını aktardı.

HAZIRLIKLI OLMA İHTİYACI VE ERTELEME DAVRANIŞI

Haberde, poşet bulundurmanın öngörü ve hazırlık ihtiyacıyla da ilişkili olduğu, acil durumlara karşı arabada veya çantada poşet taşıma refleksinin yaygınlığı ifade edildi.

Bununla birlikte, mevcut sayıyı denetlemeden biriktirmeye devam etme halinin pratik amaçların ötesine geçerek dolapları işgal edebildiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar; dolapları ayıklama, geri dönüşüm ve yıpranmış poşetleri atma süreçlerinin ötelenmesinde erteleme alışkanlığı ile organizasyon eksikliğinin de rol oynadığını belirtti.