Yaşlı bireylerin günün uzun saatlerini pencere kenarında dışarıyı izleyerek geçirmeleri genel olarak merak ya da dedikodu eğilimiyle ilişkilendirilse de, yapılan araştırmalar bu durumun temelinde derin psikolojik ve güvenlik ihtiyaçlarının yattığını ortaya koydu.

Uzmanlar ve araştırmacılar tarafından yürütülen incelemelerde, yaşlı nüfustaki pencere izleme alışkanlığının öne çıkan işlevleri şu başlıklar altında derlendi:

ZİHİNSEL UYARILMA VE TOPLUMSAL BAĞ

Hareket kabiliyeti kısıtlı ve evden çıkamayan yaşlı bireyler üzerinde yapılan çalışmalara göre, dış dünyadaki hareketliliği takip etmek zihinsel kapasiteleri uyararak beynin zinde kalmasına yardımcı oluyor. Sokaktaki günlük yaşamı, oynayan çocukları veya mevsimsel değişimleri izlemek, bireyin toplumla olan görsel bağını korumasını ve duygusal dengesini sağlamasını kolaylaştırıyor.

YARATICILIK VE YALNIZLIKLA BAŞA ÇIKMA

Araştırmalar, bazı yaşlıların yoldan geçen düzenli yayalara isimler verip hayat hikayeleri kurgulayarak hikaye anlatımı yoluyla dış dünyayla etkileşime geçtiklerini gösteriyor. Bu durumun, yaratıcılığı teşvik etmenin yanı sıra tek başına yaşayan yaşlılarda yalnızlık hissini hafifletici bir işlev üstlendiği ifade edildi.

MAHALLE İÇİ GÜVENLİK VE SOSYAL AĞ

Araştırmacı Graham D. Rowles'ın üç yıl süren incelemelerine göre, pencereden görünen alan hem gözlemleyen kişi hem de komşular için bir "gözetim bölgesi" işlevi görüyor. Gün içinde pencerede görünen yaşlı bireyin alışılmadık yokluğu, mahalle sakinleri için bir sağlık sorunu veya kaza işareti sayılabiliyor. Karşılıklı görsel temasın, mahalle içi pratik ve sosyal desteği artırdığı belirtildi.

Rowles, elde edilen bulgular doğrultusunda, yaşlı bireylerin yaşam alanlarının televizyon odaklı değil, dışarıyı görebilecekleri bir pencere manzarası merkeze alınarak düzenlenmesini öneriyor.