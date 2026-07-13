Yoğun iş temposu, ev sorumlulukları ve günlük yaşamın koşuşturması, birçok çiftin birlikte vakit geçirmesini zorlaştırıyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen "2-2-2 kuralı" ise ilişkilerde romantizmi ve duygusal bağı canlı tutmayı amaçlayan pratik bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

2-2-2 KURALI NEDİR?

Kural, partnerlerin birbirlerine düzenli olarak zaman ayırmasını esas alıyor. Buna göre çiftlerin iki haftada bir baş başa bir buluşma planlaması, iki ayda bir birlikte bir hafta sonu geçirmesi ve iki yılda bir yalnızca ikisinin katılacağı bir tatil yapması öneriliyor. Bu yaklaşım, katı bir ilişki kuralından çok, ilişkinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan bir planlama yöntemi olarak değerlendiriliyor.

Uzun süreli ilişkilerde konuşmaların çoğu zaman iş, çocuklar, ev işleri ve maddi konular etrafında şekillendiği belirtiliyor. Düzenli olarak planlanan baş başa zamanların ise çiftlerin yeniden sohbet etmesine, ortak hayallerini paylaşmasına ve duygusal yakınlığını korumasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

PAHALI PLANLAR ŞART DEĞİL

2-2-2 kuralının temelinde yüksek bütçeli organizasyonlar yer almıyor. Göl kenarında yürüyüş yapmak, birlikte kahve içmek, evde telefonsuz bir film gecesi düzenlemek ya da birlikte yemek hazırlamak gibi basit aktivitelerin de ilişkiye olumlu katkı sağlayabileceği vurgulanıyor.

SAYILARDAN ÇOK DÜZENLİLİK ÖNEMLİ

Uzmanlar, herkesin yaşam koşullarının farklı olduğuna dikkat çekerek, kuralın birebir uygulanmasının zorunlu olmadığını belirtiyor. Asıl önemli olanın, partnere düzenli ve bilinçli şekilde zaman ayırmak olduğu ifade ediliyor.

2-2-2 kuralı, büyük romantik jestlerden ziyade küçük ama sürdürülebilir ilgi gösterilerinin uzun vadede ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle popülerliğini sürdürüyor.