Bir ilişkide yaşanan duygusal uzaklaşma her zaman ani olmaz. Çoğu zaman küçük değişimlerle başlar ve zamanla daha belirgin hale gelir. Uzmanlara göre, partnerinizin kullandığı bazı ifadeler, ilişkiye olan ilgisinin azaldığını düşündürebilir. Ancak yalnızca söylenen sözlere bakarak kesin bir sonuca varmak doğru değildir. Bu ifadeleri, kişinin genel tutumu ve davranışlarıyla birlikte değerlendirmek gerekir.

"Bunu sonra konuşsak olmaz mı?"

Sağlıklı bir ilişkide taraflar, zor konularla yüzleşmekten tamamen kaçınmaz. Eğer partneriniz önemli meseleleri sürekli erteliyor, konuşmaya yanaşmıyor veya her seferinde konuyu değiştiriyorsa, bu duygusal mesafenin işareti olabilir. Sorunları çözmek yerine görmezden gelmek, ilişkiye verilen önemin azaldığını gösterebilir.

"Şu an çok yoğunum."

Elbette herkesin yoğun ve stresli dönemleri olabilir. Ancak partneriniz işine, arkadaşlarına ya da hobilerine vakit ayırırken size sürekli "yoğun olduğunu" söylüyorsa, bu durum önceliklerin değiştiğine işaret edebilir. Sürekli tekrar eden bu bahane, zamanla duygusal uzaklaşmanın göstergesi haline gelebilir.

"Her şeyi fazla büyütüyorsun."

Bir ilişkide duyguların küçümsenmesi sağlıklı değildir. Eğer hislerinizi dile getirdiğinizde sürekli "abartıyorsun" ya da "gereksiz tepki veriyorsun" gibi ifadelerle karşılaşıyorsanız, partneriniz sorumluluk almaktan kaçınıyor olabilir. Bu yaklaşım zamanla kişinin kendinden şüphe etmesine ve ilişkideki güvenin zedelenmesine neden olabilir.

"Eskiden böyle değildin."

Bu söz bazen ilişkide yaşanan değişimleri tek taraflı olarak karşı tarafa yükleme amacı taşıyabilir. Sorunlara birlikte çözüm aramak yerine tüm sorumluluğun size yüklenmesi, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırır. Oysa zaman içinde insanların değişmesi ve gelişmesi son derece doğaldır.

"Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var."

Kişisel alan istemek her insanın en doğal hakkıdır. Ancak bunu nasıl ifade ettiği önemlidir. Eğer partneriniz mesafe isterken hiçbir açıklama yapmıyor, iletişimi tamamen kesiyor ve sizi belirsizlik içinde bırakıyorsa, bu durum duygusal kopukluğun habercisi olabilir.

"Senden çok şey bekleniyor."

Birlikte zaman geçirmek istemek, ilgi görmek ya da destek beklemek ilişkinin doğal parçalarıdır. Eğer en temel ihtiyaçlarınız bile "fazla beklenti" olarak görülüyorsa, bu durum ilişkinin dengesinin bozulduğunu gösterebilir. Sevgi dolu bir partner, suçlamak yerine ortak bir çözüm bulmaya çalışır.

"Ben de ne istediğimi bilmiyorum."

Bu ifade çoğu zaman belirsizlik yaratır. Eğer bu sözlerin ardından partneriniz geleceğe dair plan yapmıyor, ilişkiyi düzeltmek için herhangi bir adım atmıyor ve mesafesini korumaya devam ediyorsa, bu durum geçici bir kararsızlıktan çok duygusal uzaklaşmanın işareti olabilir.

TEK BİR CÜMLEYLE KARAR VERMEYİN

Bu ifadelerin hiçbiri tek başına partnerinizin sizi artık sevmediğini kanıtlamaz. İnsanlar zaman zaman iş stresi, ailevi sorunlar, tükenmişlik veya psikolojik zorluklar yaşayabilir. Bu nedenle yalnızca söylenen sözlere odaklanmak yerine genel tabloya bakmak gerekir.

Kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

Birlikte vakit geçirmek için hâlâ istek gösteriyor mu?

Hayatınızla ve duygularınızla ilgileniyor mu?

Sorunları çözmek için çaba harcıyor mu?

Geleceğe dair planlar yapmaya devam ediyor mu?

Bu soruların cevapları, ilişkinizin hangi noktada olduğunu anlamanıza tek tek cümlelerden çok daha fazla yardımcı olacak.