Duygusal ya da arkadaşlık ilişkilerinde genellikle karşımızdaki kişinin negatif yönlerini görmeme eğiliminde oluruz.



Sevdiğimiz insanlara toz konduramıyor oluşumuz, sık sık onlar tarafından duygularımızın suistimal edilmesine neden olabilir. Psychological Review dergisinde yayınlanan çalışmada, bir insanın arzu edilen kişilik özelliklerinden yoksun olduğunu gösteren 3 davranış biçimine yer verildi.

KARŞINIZDAKİNİN KALİTESİZ OLDUĞUNU GÖSTEREN 3 İŞARET



Çalışma yürüten psikologlar, binlerce davranış verisini inceleyerek 3 işaret üzerinde görüş birliğine vardı.



1 - İradesizlik



Günümüzde çok sayıda insan, aldığı tüm eğitimlere rağmen 'hayır' deme konusunda başarılı olamıyor. Karşımızdaki kişileri kırmamak için istemediğimiz birçok duruma evet dememiz, aynı zamanda kendi irademizi sınayan konularda da bizler için olumsuz işaretler barındırıyor.



Çalışmayı yürüten uzmanlar, özellikle arzularını baskılama konusunda başarısız olan, iştahını dizginleyemeyen ve şehvet tutkunu kişilerin, uzun süreli bir arkadaşlık ya da ilişki için uygun olmadığını belirtti.

2 - Sıkıcı gerçekçilik



Elbette herkes ayakları yere sağlam basan biriyle hayat sürmek ister. Ancak realist insanların bile zaman zaman hayal kurmaları beklenir. Hayata katı bir pencereden bakan ve en ufak hayalperestlik belirtisi olmayan insanlar, hedeflerine ulaşmakta daima zorluk yaşayacaktır.



Arzularını kovalamakta güçlük yaşayan kişiler, dostluk ve duygusal ilişkilerinde de fedakarlık yapmaktan çekineceklerdir.



3 - Sosyal kuşlar



Doğuştan sahip olduğumuz ayrıcalıklar arasında gelen yüksek iletişim becerisi, doğru kullanılması halinde insanın hayatını en fazla kolaylaştıran faktörler arasında yer alır. Ancak iletişim becerimizin yüksek olması, dozu artırılmış bir sosyalliğe de neden olabilir.



Girdiği her ortamda herkesle samimi olan ve kendisine uygun gelmeyen kişilere bile samimi davranışlarda bulunan kimseler, psikologların araştırmasına göre kalitesiz insanlar arasında yer alıyor.



Unutmayın, insan ilişkileri için sağlıklı olan, bir yerde sizi sevenler kadar sevmeyenlerin de bulunmasıdır.





