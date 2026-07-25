Flörtün aşka, aşkın ise evliliğe dönüştüğü o doğal süreçte bazen işler tıkandığında, partnerlerden biri ciddi adımlar atmakta çekimser kalabilir. Kırıcı ve kafa karıştırıcı olan bu durum genellikle "artık sevilmiyorum" algısı yaratsa da, psikoloji dünyası olaya farklı bir pencereden bakıyor. Psychology Today dergisinde aktarılan araştırmalara ve Kyoto Üniversitesi uzmanlarının verilerine göre; ilişkilerde karar alma güçlüğü çoğu zaman sevgisizlikten değil, kişisel ya da kültürel kararsızlık yapısından kaynaklanıyor.

Peki, partnerinizin veya kendinizin ciddi bir ilişkiye ve geleceğe hazır olup olmadığını nasıl anlarsınız? Psikologların geliştirdiği ölçeğe göre öne çıkan 6 temel işaret...

1. GELECEĞE DAİR KARARLAR ALIRKEN YOĞUN ENDİŞE DUYMAK

Ciddi bir ilişki birlikte yaşamak, nişanlanmak veya evlenmek gibi somut adımlar gerektirir. Bir kişinin ciddi bir bağ kurmaya hazır olmadığının en belirgin işareti, ilişkinin geleceğiyle ilgili en küçük bir konu açıldığında bile görünür bir kaygı ve huzursuzluk yaşamasıdır.

2. MEVCUT DURUMU DEĞİŞTİRMEKTE ZORLANMAK

İlişkiyi bir üst aşamaya taşımak, konfor alanından çıkmayı gerektirir. Ciddi adıma hazır olmayan kişiler, mevcut düzende bir şeyleri değiştirmek gündeme geldiğinde kilitlenirler ve süreci sürekli erteleme eğilimi gösterirler.

3. SEÇİM YAPTIKTAN SONRA BİLE RAHATLAYAMAMAK

Kararsız yapıdaki kişiler, bir karara varsalar dahi zihinlerini yatıştıramazlar. Bir adım atıldıktan sonra "Acaba doğru mu yaptım?", "Acelen mi vardı?" gibi düşüncelerle sürekli kendi kararlarını sorgular ve endişelenmeye devam ederler.

4. ÖNEMSİZ DETAYLAR İÇİN BİLE AŞIRI ZAMAN HARCAMAK

Sadece evlilik gibi büyük kararlarda değil, günlük hayattaki önemsiz konularda bile karar vermekte zorlanmak önemli bir indikatördür. Basit tercihlerde bile saatlerce düşünen birinin, hayatını etkileyecek ciddi bir kararı kısa sürede alması oldukça güçtür.

5. İLİŞKİDEN NE İSTEDİĞİNİ BİR TÜRLÜ BİLEMEMEK

Kişilerarası ilişkilerde net beklentilere sahip olmamak, duygusal olgunlaşmanın tamamlanmadığını gösterir. "Ne istediğimi tam olarak bilmiyorum" cümlesi, kişinin ciddi bir sorumluluk altına girmeye hazır olmadığının doğrudan bir özetidir.

6. REDDEDİLME VE "GERİ DÖNÜŞÜ YOK" KORKUSU HİSSETMEK

Kültürel yapı veya ailevi yetiştirilme tarzı nedeniyle bazı insanlar boşanmayı ya da ayrılığı bir felaket olarak görür. "Bir kez karar verirsem geri adımı yok" baskısıyla büyüyen bireyler, hata yapma korkusuyla ciddi bir ilişkiye adım atmaktan tamamen kaçınırlar.