Kıskançlık; sosyal çevreden arkadaşlıklara, iş hayatından aile ve romantik ilişkilere kadar pek çok alanda davranışlarımızı etkileyebilen duygulardan biri. Kimi zaman açıkça ortaya çıkan bu duygu, bazı durumlarda ise oldukça masum görünen sözlerin arkasına gizlenebiliyor.

Psikolojiye göre kıskançlık, özgüven eksikliği, bir şeyi kaybetme korkusu veya kişinin kendi değerine ilişkin olumsuz algısıyla bağlantılı olabiliyor.

Kıskançlığın ortaya çıkmasında sosyal karşılaştırmanın da önemli bir rolü bulunuyor. Psikolog Leon Festinger'in 1954 yılında ortaya koyduğu sosyal karşılaştırma teorisine göre insanlar, kendi yeteneklerini ve değerlerini değerlendirmek için başkalarıyla karşılaştırma yapabiliyor.

Özellikle kişinin kendisini değerlendirebileceği nesnel ölçütlerin bulunmadığı durumlarda, başkalarının başarıları, özellikleri veya yaşam biçimleri bir karşılaştırma noktası haline gelebiliyor.

Bu karşılaştırmaların bazı kişilerde güvensizlik duygusunu tetikleyebileceği ve bunun da çeşitli savunma biçimleriyle dışa vurulabileceği belirtiliyor.

KISKANÇLIĞI ELE VEREBİLEN CÜMLE

Bu ifadeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri ise “Bunu yapamazdım” cümlesi.

Tek başına söylendiğinde bu ifade elbette kıskançlık anlamına gelmiyor. Psikolojik açıdan, bir başkasının başarısı, tercihi veya yaşam biçimi karşısında bu cümlenin küçümseyici ya da savunmacı bir tavırla ve sürekli tekrarlanması farklı bir anlam taşıyabiliyor.

Kişi, karşısındaki insanın yaptığı şeyi doğrudan değerlendirmek yerine konuyu kendi tercihleri üzerinden ele alarak, o kişinin başarısını veya seçimini kabul etmekte zorlanıyor olabilir.

Bu nedenle “Bunu yapamazdım” gibi bir ifade, bağlama ve kullanım biçimine bağlı olarak pasif-agresif bir iletişim biçimiyle ilişkilendirilebiliyor. Tek bir cümleden hareketle bir kişinin kıskanç olduğu sonucuna varmak mümkün değil.

Uzmanların dikkat çektiği nokta, bu tür ifadelerin tekrar eden bir davranış biçiminin parçası olup olmadığı. Başkalarının başarılarını sürekli küçümsemek, yapılan seçimleri değersizleştirmek veya kişinin kendi değerini başkalarıyla karşılaştırarak belirlemek, altta yatan güvensizliklerin dışa vurumu olabilir.

Kısacası kıskançlık her zaman açık bir eleştiriyle kendini göstermiyor. Bazen gündelik bir konuşmada söylenen, ilk bakışta oldukça sıradan görünen bir cümle de kişinin karşısındakiyle ilgili duyguları hakkında ipucu verebiliyor.