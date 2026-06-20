Zeka; akıl yürütme, problem çözme ve fikir üretme gibi pek çok karmaşık bilişsel süreci içinde barındırır. Bu karmaşıklık nedeniyle insan zekasını tamamen ölçmek mümkün olmasa da, bilim dünyasında en geçerli yöntem olarak IQ testleri kabul ediliyor.

Psikologlar ve zeka araştırmacıları, insanların günlük rutinlerinin ve çevresel izlenimlerinin zeka seviyeleri hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtmektedir. Yapılan çalışmalara göre, aşağıda sıralanan 4 davranış kalıbı düşük zeka göstergesi olarak değerlendiriliyor:

1. Merak eksikliği ve çevreye ilgisizlik

Çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar, merak duygusunu yüksek zekanın temel göstergelerinden biri olarak kabul eder. Albert Einstein da kendi zekasını üstün bir yetenekten ziyade yüksek merak duygusuna bağlıyor. Bu doğrultuda, çevresine ilgi duymayan, yeni bilgiler öğrenmek için çaba göstermeyen ve merak eksikliği yaşayan kişilerin bu durumu düşük zeka seviyesiyle ilişkilendirildi.

2. Kronik erteleme alışkanlığı

İşleri ertelemek genel bir insan davranışı olsa da, bunun kronik bir hal alması zekanın bir bileşeni olan "yönetici becerilerin" olumsuz etkilendiğini gösterir. Zamanı verimsiz yönetmek, stresi artırırken üretkenliği ve iş kalitesini düşürür. Zeki insanlar gerçekçi hedefler belirleyip işlerini planlı bir şekilde yürütürken; kronik erteleme davranışı, planlama ve rasyonel zaman yönetimi eksikliğinden kaynaklanan bir düşük zeka işareti olarak görülüyor.

3. Dinleme becerisinin yetersizliği

İletişim esnasında karşı tarafı dinlemek yerine sadece konuşma sırasının kendisine gelmesini beklemek, düşük bilişsel kapasiteye işaret eder. Dinleme eylemi; duyulanları anlamayı, yorumlamayı ve değerlendirmeyi gerektiren bilişsel bir süreç. Karşısındaki kişinin sözünü sık sık kesen, kilit noktaları kaçıran ve konuşulanları takip etmekte zorlanan kişilerin bu zayıf dinleme becerisi, yetersiz zihinsel gelişimle bağdaştırılmakta.

4. Düşük kişisel farkındalık

Kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini doğru analiz edebilmesi, yüksek zekanın ve entelektüel gelişimin en temel göstergelerinden biri. Kendini sorgulama ve objektif olarak değerlendirme becerisine sahip olmayan, kişisel farkındalığı düşük bireyler, zihinsel gelişim açısından dezavantajlı grupta yer alıyor.