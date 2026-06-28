

Birçok kişi cüzdanındaki banknotları küçükten büyüğe doğru sıralamayı tercih eder. Bu alışkanlık günlük yaşamı kolaylaştırabilir, bütçe takibini düzenleyebilir ve kişiye kontrol hissi verebilir. Ancak uzmanlara göre, bu davranış bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüştüğünde dikkat edilmesi gerekiyor.

DÜZEN TERCİHİ Mİ, TAKINTI MI?

Paraları belirli bir düzende tutmak tek başına bir ruh sağlığı sorunu anlamına gelmez. Sorun, kişinin bu düzeni korumak için yoğun kaygı yaşaması veya banknotlar istediği gibi dizilmediğinde günlük işlerini sürdürememesidir.

Uzmanlar, bir kişinin sürekli olarak paralarını yeniden sıralaması, defalarca kontrol etmesi veya düzen tam olarak istediği hale gelmeden rahatlayamamasının obsesif kompulsif bozuklukla (OKB) ilişkili olabileceğini belirtiyor.

OKB SADECE TEMİZLİK VE DÜZEN TAKINTISI DEĞİL

OKB, rahatsız edici ve tekrarlayan düşüncelerle birlikte bu düşünceleri yatıştırmak için yapılan zorlayıcı davranışlardan oluşan bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu nedenle dışarıdan basit bir düzen alışkanlığı gibi görünen davranışlar, kişinin zihninde yoğun bir baskı ve kaygı yaratabiliyor.

Paraları sıralamak bazı insanlar için sadece pratik bir yöntemken, bazıları için ise yerine getirilmesi gereken katı bir kurala dönüşebiliyor.

ASIL ÖLÇÜT GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

Psikologlar, davranışın kendisinden çok onun kişiye olan maliyetine dikkat çekiyor. Eğer kişi yanlış yerde duran bir banknot nedeniyle huzursuz oluyor, işine geç kalıyor veya sırf düzeni düzeltmek için yaptığı işi yarıda bırakıyorsa, bu durum profesyonel değerlendirme gerektirebilir.

Öte yandan düzenli bir cüzdandan hoşlanmak ya da banknotların aynı yönde durmasını istemek tek başına bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmiyor.

KAYGI BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Uzmanlara göre temel soru şu: Kişi paralarını sıralamadan gününe devam edebiliyor mu? Eğer cevap evetse bu davranış büyük olasılıkla bir alışkanlık veya kişisel tercih. Ancak cevap hayırsa ve davranış yoğun kaygı, stres ya da zaman kaybına neden oluyorsa, altta yatan bir OKB belirtisi söz konusu olabilir.