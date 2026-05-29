Psikolog Pauline Hirigoyen, ebeveynlerin günlük dilde farkında olmadan kullandığı bazı ifadelerin çocuk gelişiminde "toksik" etkiler yarattığını açıkladı. İşte çocukların özgüvenini sarsan o cümleler ve uzmanların önerdiği alternatif yaklaşımlar.

Çocuklar, dünyayı ve kendilerini ebeveynlerinin aynasından görürler. Uzmanlar, özellikle kıyaslama ve şantaj içeren bazı kalıpların, çocuklarda ömür boyu sürecek bir aşağılık kompleksi veya terk edilme korkusu yaratabileceği konusunda uyarıyor.

KAÇINILMASI GEREKEN 'ZEHİRLİ' CÜMLELER

Psikolog Pauline Hirigoyen’e göre, aşağıdaki ifadeler çocukların ruh sağlığına ve özgüvenine doğrudan zarar veriyor:

- "Neden başkaları yapıyor da sen yapamıyorsun?"

- "Bak kardeşine, o en azından laf dinliyor."

- "Neden ablan/ağabeyin gibi tepki vermiyorsun?"

- "Senin yaşındaki çocuklar artık çok daha becerikli."

- "Böyle yaparsan annen çok üzülür."

- "Eğer durmazsan seni burada bırakıp giderim!"

BU CÜMLELERİN PSİKOLOJİK AĞIR BİLANÇOSU

Uzmanlar, bu ifadelerin çocuk üzerindeki etkilerini şöyle özetliyor:

- Kıyaslama ve yetersizlik

"Neden sen başaramıyorsun?" gibi sorular, çocuğun kendisini hiçbir zaman "yeterince iyi" hissetmemesine neden olur. Bu durum, yetişkinlikte sürekli dış onay arayan bir karaktere dönüşme riskini taşır.

- Duygusal şantaj

"Annem üzülür" diyerek davranışları kontrol etmeye çalışmak, sevgiyi bir şarta bağlar. Bu, çocukta yersiz bir suçluluk duygusu ve hata yapma korkusu geliştirir.

- Terk edilme korkusu

"Seni bırakırım" tehditleri küçük çocuklar tarafından mecaz değil, gerçek olarak algılanır. Bu da derin bir güvensizlik ve kaygı bozukluğuna yol açar.

UZMANLARIN ÖNERDİĞİ CÜMLELER

Yıkıcı cümleler yerine, çocuğun duygusunu reddetmeyen ancak sınır çizen şu yaklaşımlar öneriliyor:

Yetersizlik hissi yerine destekleyici yaklaşım

"Bunun zor olduğunu biliyorum ama başarabilirsin. Sana ne yardımcı olabilir? Gel, birlikte bir çözüm bulalım."

Şantaj yerine net sınırlar

"Şu an öfkeli olmanı anlıyorum ama bu davranışı/vurmanı kabul edemem."

Kişiliği değil, davranışı hedef alan sevgi dili

"Seni her zaman seviyorum; ancak şu yaptığın hareket şu an için kabul edilebilir değil."

Uzman Pauline Hirigoyen, ebeveynlerin öfke anında bile kelimelerini seçerken dikkatli olmalarının, çocuğun kişilik gelişimindeki en belirleyici unsur olduğunu vurguladı.