Modern toplumda empati ve şefkat kavramlarının yerini narsisizm ile bireysel ayrıcalıklılık hissine bıraktığı yönündeki tartışmalar sürerken, konuya ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımlandı. Your Tango adlı yayın organında yer alan değerlendirmede, empati yeteneğinden yoksun bireylerin günlük hayatta ve ikili ilişkilerde sıklıkla başvurduğu 10 temel ifade kalıbı ve bu ifadelerin arkasındaki psikolojik yaklaşımlar sıralandı.

Klinik psikolog ve aile terapistlerinin görüşlerine dayandırılan haberde, empati yoksunu kişilerin iletişim kurarken en çok kullandığı 10 ifade şu şekilde aktarıldı:

1. "Aynısı benim de başıma gelmişti"

Karşı tarafın yaşadığı zorlukları veya hassas süreçleri paylaşması durumunda, dikkatleri doğrudan kendi üzerine çekmek ve konuşmanın odağını değiştirmek amacıyla kullanılır.

2. "Bu o kadar da zor bir şey değil"

Karmaşık sorunları aşırı basitleştirerek muhatabının yetkinliğini veya duygularını küçümsemek, bu yolla kendi bilgi düzeyini üstün göstermek amacıyla tercih edilen bir kalıptır.

3. "Ben öyle bir şey söylemedim"

Psikolojide gaslighting (gerçeklik algısını çarpıtma) olarak adlandırılan manipülasyon yönteminin bir parçasıdır. Kişinin kendi eylemlerinin sorumluluğundan kaçmak ve karşı tarafta kendinden şüphe uyandırmak için kullanılır.

4. "Sadece sakin ol"

Karşı tarafın haklı tepkilerini ya da duygusal durumunu "aşırı tepki" olarak nitelendirip değersizleştirmek ve mevcut durumdaki aldatmacayı normalleştirmek amacıyla öne sürülür.

5. "Sen anlamazsın"

Klinik Psikolog Aimee Daramus’un aktardığına göre, bu ifade statü ve üstünlük kompleksiyle ilişkilidir. Kişinin kendi değerini korumak adına başkalarından daha üstün konumda olduğunu hissetme ihtiyacından kaynaklanır.

6. "Ben istemedim"

Başkalarının elde ettiği başarılar karşısında hissedilen hasetlik duygusunun dışa vurumudur. İlgi odağı olamama durumunda, kırılgan egoyu koruma refleksiyle sarf edilir.

7. "Bu benim suçum değil"

Hatalı olunan durumlarda pişmanlık veya vicdan azabı hissetmek yerine, kişisel imajı korumak ve kendini sürekli olarak mağdur pozisyonunda göstermek amacıyla kullanılır.

8. "Bunu yapmayacağım"

İlişkilerde uzlaşmayı reddetmek ve kişisel konfor alanından ödün vermemek için "sınırlar" kavramının arkasına sığınarak bir savunma mekanizması olarak öne sürülür.

9. "Böyle düşündüğün için üzgünüm"

Yapılan bir hatadan dolayı sorumluluk almak yerine, karşı tarafın olayı algılama biçimini suçlayan, samimiyet barındırmayan sahte bir özür ifadesidir.

10. "Bu korkunç bir şey"

Paylaşılan üzücü bir olay karşısında, "Nasıl yardımcı olabilirim?" gibi destekleyici yaklaşımlar sergilemek yerine, konuyu derinleştirmeden ve sorumluluk almadan geçiştirmek için kullanılır.