Harvard Business School araştırmacıları Michael Yeomans, Alison Wood Brooks ve Julia A. Minson tarafından yürütülen ve Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, iyi bir dinleyici olmanın kişiler arası güveni ve sosyal bağı güçlendirdiğini ortaya koydu.

SÖZ KESMEDEN DİNLEYENLERE DAHA FAZLA GÜVENİLİYOR

Araştırmada yüzlerce katılımcının yer aldığı deneylerde, konuşma sırasında karşısındaki kişiyi dikkatle dinleyen, sözünü kesmeyen ve konuşmaya ilgili sorularla devam eden kişilerin daha güvenilir bulunduğu belirlendi. Katılımcılar, bu kişileri aynı zamanda daha anlayışlı ve samimi olarak değerlendirdi.

Araştırmacılar, aktif dinlemenin yalnızca sessiz kalmak anlamına gelmediğini vurguluyor. Karşı tarafın anlattıklarına uygun sorular yöneltmek, konuşulan konuyla ilgili geri bildirim vermek ve dikkatin konuşmacıda olduğunu hissettirmek güven duygusunu artıran davranışlar arasında yer alıyor.

AKTİF DİNLEME İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Çalışmaya göre iyi bir dinleyici olmak; arkadaşlık, aile ilişkileri ve iş hayatında daha sağlıklı iletişim kurulmasına katkı sağlıyor. Araştırmacılar, insanların çoğu zaman iyi konuşan kişilerin daha etkileyici olduğunu düşündüğünü ancak güven oluşturma konusunda asıl farkı iyi dinleyenlerin yarattığını ifade ediyor.

Psikologlar, güven duygusunun tek bir davranışla oluşmadığını, ancak aktif dinlemenin insanların ilk izleniminde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu nedenle konuşurken karşı tarafın sözünü kesmemek ve dikkatle dinlemek, güven inşa etmenin en etkili yollarından biri olarak görülüyor.