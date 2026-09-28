İlk buluşmaların iyi geçmesine rağmen ilişkinin neden devam etmediği merak konusu olurken, uzmanlara göre bazı küçük davranışlar karşı tarafta romantik ilgiyi kısa sürede azaltabiliyor. İngiliz köşe yazarı Jana Hawking’in takipçileri arasında yaptığı anket de bu konuda dikkat çeken ayrıntıları gündeme getirdi.

İLK BULUŞMADA İLGİYİ AZALTAN DETAYLAR

Psikologlara göre ilk izlenimde yalnızca fiziksel görünüm değil, kişinin kendisini nasıl ifade ettiği ve karşısındakiyle kurduğu iletişim de belirleyici oluyor. Ankette bazı erkekler yapay bronzlaşma, aşırı belirgin estetik uygulamalar, elektronik sigara kullanımı ve özensiz görünüm gibi ayrıntıların ilgilerini azalttığını belirtti.

TEK TARAFLI SOHBETLER DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre ilk buluşmada sürekli kendinden bahsetmek ve karşı tarafa soru sormamak, iletişimin tek taraflı olduğu izlenimi oluşturabiliyor. Bunun yanında ilk görüşmede doğrudan gelir, servet veya maddi imkânlar hakkında soru yöneltilmesi de karşı tarafta rahatsızlık yaratabiliyor.

GEÇ KALMAK VE SOSYAL MEDYA BASKISI

Sürekli geç kalmak, yapay bir konuşma tarzı kullanmak veya buluşma boyunca telefonla ilgilenmek de ilişkinin başlangıcını olumsuz etkileyebilen davranışlar arasında gösteriliyor. Sosyal medya için sürekli fotoğraf çekilmesini istemek de bazı kişiler tarafından yorucu bulunabiliyor.

SUSARAK KARŞI TARAFIN ANLAMASINI BEKLEMEYİN

Psikologlara göre ilişkilerde en sık yaşanan iletişim sorunlarından biri, beklentileri açıkçz dile getirmek yerine karşı tarafın bunları kendiliğinden anla