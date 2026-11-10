Herkes mutlu ve uzun soluklu bir ilişki yaşamak ister. İlişkilerinde aradığını bulamayanlar ise zaman zaman eski sevgilileriyle yeniden bir araya gelmenin her şeyi değiştirebileceğini düşünür.

On yılı aşkın süredir çiftlerle çalışan Harvard eğitimli bir psikoloğa göre, eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmenin başarılı olabilmesi için yalnızca özlem duymak yeterli değil. Bunun için geçmişteki hataların farkına varılması, sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılması ve her iki tarafın da değişime hazır olması gerekiyor.

Psikolog, yeniden başlayan bir ilişkinin sağlıklı ilerleyebilmesi için üç temel koşula dikkat çekiyor: Davranışlarda gerçek bir değişim, geçmişteki sorunları çözmek için yeni bir plan ve iki tarafın da kendi başına ayakta durabilecek kadar güvende hissetmesi.

Uzman, zaman geçmesinin tek başına insanları değiştirmediğini vurguluyor. Hatta uzun bir ayrılığın ardından çiftler, geçmişte yaşadıkları sorunları unutup aynı ilişki kalıplarına yeniden dönebiliyor.

Peki, eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmenin bu kez gerçekten işe yarayacağını nasıl anlayabilirsiniz? İşte psikoloğa göre dikkat edilmesi gereken 5 önemli işaret.

1. Gerçekten neyin değiştiğini açıkça anlatabiliyorsunuz

Psikoloğa göre çiftlerin yeniden bir araya gelirken en sık kullandığı ifadelerden biri, "İkimiz de olgunlaştık" oluyor. Ancak bu söz, tek başına ilişkide bir şeylerin değiştiğini göstermiyor.

Önemli olan, geçmişe kıyasla hangi davranışların değiştiğini somut örneklerle açıklayabilmek.

Örneğin, daha önce tartışma sırasında susup geri çekilen bir kişi artık sorunları konuşmaktan kaçınmıyor ve çözüm bulmak için çaba gösteriyorsa bu gerçek bir değişimin işareti olabilir.

Uzman, yalnızca umut ve heyecana güvenerek yeniden ilişkiye başlamanın yeterli olmadığını belirtiyor. Sağlıklı bir başlangıç için iki tarafın da geçmişteki davranışlarını anlaması ve değişim konusunda sorumluluk alması gerekiyor.

2. Yalnız kalma korkusuyla eski sevgilinize dönmüyorsunuz

Yeniden bir araya gelme isteğinizin hangi koşullarda ortaya çıktığı da oldukça önemli.

Örneğin, zor bir ayrılık yaşadıysanız, yakın çevrenizdeki insanlar evlenmeye başladıysa, işinizi kaybettiyseniz veya hayatınızda büyük bir değişiklik olduysa eski sevgilinize duyduğunuz özlem artabilir.

Psikoloğa göre bu istek, her zaman o kişiyi gerçekten istediğiniz anlamına gelmiyor. Bazen insanlar yalnızlık, belirsizlik veya yaşadıkları zorluklarla baş edebilmek için geçmişte kendilerine güven veren ilişkiye dönmek istiyor.

Bu nedenle eski sevgilinizle yeniden bir araya gelmeden önce kendinize şu soruyu sormalısınız: Onu gerçekten istediğim için mi geri dönüyorum, yoksa yalnız kalmaktan korktuğum için mi?

Uzman, yalnızlık korkusunun eski sevgiliye dönmek için en sağlıksız nedenlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Önemli olan, birine ihtiyaç duyduğunuz için değil, onu gerçekten hayatınızda istediğiniz için yeniden ilişki kurmak.

3. Ayrılığa neden olan sorunları çözmek için bir planınız var

Bir ilişkinin bitmesine neden olan sorunlar, ayrılığın ardından kendiliğinden ortadan kalkmaz. Eski sevgilinizi özlemeniz de geçmişte yaşadığınız problemlerin artık önemli olmadığı anlamına gelmez.

Özellikle güven sorunları, para konusundaki anlaşmazlıklar, tartışma biçimleri, farklı yaşam hedefleri ve değerler arasındaki uyuşmazlıklar yeniden bir araya gelen çiftlerin karşısına çıkabilir.

Psikoloğa göre bu sorunların tekrarlanmaması için çiftlerin önceden yeni bir çözüm planı oluşturması gerekiyor.

Örneğin, geçmişte yaşanan bir anlaşmazlıkta aynı hataları yapmak yerine bu kez farklı bir iletişim yöntemi benimsemek, ilişkinin geleceği açısından önemli bir adım olabilir.

Uzman, geçmişteki sorunları çözmek için hiçbir plan yapmadan yeniden bir araya gelmenin aynı kısır döngüye tekrar girmek anlamına geldiğini belirtiyor.

4. İlişkinizin eski haline dönmesini beklemiyorsunuz

Bir ilişkinin sona ermesine neden olan sorunlar bazen çiftlerin birbirlerinin en kötü yönlerini ortaya çıkardığı bir döngüye dönüşebilir. Sürekli tartışmak, birbirini suçlamak veya iletişimi kesmek zamanla ilişkinin yıpranmasına neden olur.

Yeniden bir araya gelen çiftlerin en büyük hatalarından biri, hiçbir şey değişmemiş gibi eski düzenlerine dönmek.

Psikoloğa göre sağlıklı bir başlangıç için öncelikle geçmişteki olumsuz davranış kalıplarının farkına varmak ve bunları geride bırakmaya karar vermek gerekiyor.

Örneğin, her tartışmada şikâyetlerini sıralayan bir kişinin artık yalnızca o an yaşanan soruna odaklanması ve karşı tarafa kendini ifade etmesi için fırsat tanıması önemli bir değişim olabilir.

Kısacası, ikinci bir şans vermek geçmişteki ilişkiyi kaldığı yerden sürdürmek değil, iki tarafın da katkısıyla farklı bir ilişki kurmak anlamına geliyor.

5. Eski sevgiliniz olmadan da kendinizi güvende hissediyorsunuz

Psikoloğa göre en önemli işaretlerden biri, kişinin eski sevgilisi olmadan da mutlu ve dengeli bir hayat sürdürebilmesi.

Kendi hayatınızda huzurluysanız, günlük yaşamınızı sürdürebiliyor, kendinizi güvende hissediyor ve geleceğe dair planlar yapabiliyorsanız buna rağmen eski sevgilinizle yeniden bir araya gelmek istiyorsanız kararınızı daha sağlıklı bir zeminde veriyor olabilirsiniz.

Burada önemli olan, eski sevgilinizi hayatınızdaki boşluğu doldurması için değil, zaten iyi giden hayatınızı paylaşmak istediğiniz için seçmek.

Çünkü kendi başınıza ayakta durabildiğiniz halde birini hayatınıza dahil etmek istemekle, zor bir dönemden kurtulmak için bir ilişkiye tutunmak aynı şey değil.

YENİDEN BAŞLAMADAN ÖNCE DEĞİŞİMİN KANITLARINA BAKIN

Psikoloğa göre eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmenin başarılı olup olmayacağını anlamak için yalnızca iyi niyet ve iyimserlik yeterli değil. Asıl önemli olan, her iki tarafın da geçmişteki sorunları çözmek için gerçekten çaba gösterdiğini kanıtlaması.

Eğer aynı tartışmalar, aynı davranışlar ve aynı sorunlar hiçbir değişiklik olmadan devam ediyorsa ilişkinin yeniden başarısız olma ihtimali de yüksek.

Sağlıklı bir ikinci şans için iki tarafın da geçmişteki hataları kabul etmesi, yeni davranışlar geliştirmesi ve birlikte farklı bir gelecek kurmaya istekli olması gerekiyor.