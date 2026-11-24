Medyanın her an elimizin altında olduğu günümüz dünyasında ebeveynlik yapmak hiç kolay değil. Siz isteseniz de istemeseniz de çocuklar, dijital asistanlara tek bir soru sorarak ya da ekranlara dokunarak uçsuz bucaksız bir bilgi dünyasına adım atıyorlar.

Üstelik çocukların bir şekilde aradıkları bilgiye ulaşmanın yolunu buldukları da bir gerçek. Bu nedenle medyayı görmezden gelmek çözüm değil; çünkü hayatımızdan çıkmayacak.

Asıl sorun ise erkek çocuklarının kadınlar hakkında çelişkili ve çoğu zaman zararlı mesajlara maruz kalmaları. Bu durum, onların kız çocuklarına ve kadınlara nasıl davranmaları gerektiğini sağlıklı bir şekilde kavramalarını zorlaştırıyor.

Verilen bu mesajlar her zaman çok açık olmayabilir; ancak aşağıdaki 3 temel kuralı ebeveynlik yaklaşımınıza tutarlı bir şekilde dahil ederseniz, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek duyarlı bireyler yetiştirebilirsiniz.

İşte erkek çocuklarını sağlıklı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olacak 3 temel kural...

1. "Bu evde kimseye 'Erkek adam ağlamaz, güçlü ol' denmez."

Bu kural, çocukların kendilerini keşfetme süreçlerinde onlara sabırla alan tanımakla ilgilidir.

Oğullarınızın sevgiyi ve duygusal bağları derinlemesine hissetmelerine izin verin. Duygularıyla temas kurmalarını destekleyin; "abartma", "üstesinden gel" veya "güçlü ol" gibi ifadelerle hislerinden utanmalarına asla yol açmayın.

Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) Erkek Çocuklar ve Erkeklerle Psikolojik Uygulama Rehberi, bu tür kalıplaşmış ifadelerin erkeklerin yalnızca sert ve duygusuz olması gerektiği yönündeki zararlı algıyı pekiştirdiğini ortaya koyuyor.

Kendi duygularını tanıyamayan ve ifade edemeyen bir çocuk, büyüdüğünde başkalarının duygularını nasıl anlayıp takdir edebilir?

2. "Hiçbir soru yasak değildir."

Bu kural, bir önceki maddede bahsettiğimiz "utanç" duygusunu ortadan kaldırmaya dayanır. Çocuklarınız sizinle belirli konuları konuşmaktan çekinir, yargılanacaklarını veya cezalandırılacaklarını hissederlerse; merak ettikleri cevapları çok daha güvensiz kaynaklarda ararlar. Örneğin, Pew Araştırma Merkezi’nin dikkat çekici bir araştırması, ABD’deki yetişkin TikTok kullanıcılarının %53’ünün haberleri düzenli olarak bu platformdan takip ettiğini gösteriyor.

Çocuklarınızı sosyal medyanın yönlendirmelerine bırakmak yerine, sizinle her konuyu açıkça konuşabileceklerini bilmelerini sağlayın.

Elbette bu, küçük kardeşlerinin de bulunduğu bir akşam yemeği masasında her konuyu o an konuşabilecekleri anlamına gelmez. Uygun zaman ve mekanı seçmek de bu öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Yine de başlarına bir iş gelmeyeceğini bilerek size her şeyi sorabileceklerini hissetmeleri; popüler kültürdeki veya kamusal alandaki olumsuz örneklere rağmen, kadınlara saygı duymak üzerine sağlıklı sohbetlerin kapısını aralayacaktır.

3. "'Kız gibi' ifadesi asla bir hakaret olarak kullanılmaz."

Oğullarınıza saygı görmeyi hak ettiklerini, ancak bunun için önce kendilerinin saygı göstermesi gerektiğini öğretin. Öz saygının en güçlü göstergesi, kişinin çevresindeki insanlara nasıl davrandığıdır. Bu bilinci hem anlatarak hem de davranışlarınızla örnek olarak verdiğinizde, iki kavram birbirini doğal olarak tamamlayacaktır.

Peki bunu günlük hayata nasıl yansıtabilirsiniz? Öncelikle "kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına da öyle davranın" ilkesini bizzat uygulayın. Bir ebeveyn olarak kadınlar ve kız çocukları hakkında kullandığınız dil, çocuğunuzun zihninde doğrudan yer eder.

Ayrıca günlük dilde "kız" veya "kadın" kelimelerinin küçümseyici bir anlamda kullanılıp kullanılmadığına dikkat edin. Çocuğunuzun ağlayan bir arkadaşına "kız gibi davranma" demesine göz yumuyor musunuz? Ya da farkında olmadan siz de benzer ifadeler kullanıyor musunuz?

Oğullarınıza saygıyı, dürüstlüğü ve sabrı öğretmenin en etkili yolu, bunların günlük hayatta nasıl göründüğünü onlara bizzat göstermektir. Bekar bir ebeveyn olun, boşanmış olun ya da mutlu bir evlilik sürdürün; oğlunuzun saygının tek taraflı olmadığını, kadından erkeğe ve erkekten kadına karşılıklı işlediğini görmesini sağlayın.

Küçük erkek çocukları çevrelerindeki erkekleri model alma eğilimindedir. Bu nedenle hayatlarında örnek alabilecekleri, sağlıklı iletişim kuran erkek rol modelleri bulunmasına özen gösterin. Çevresinde böyle bir örnek yoksa, birlikte izlediğiniz filmlerdeki veya dizilerdeki karakterler üzerinden konuşun. Oğlunuzdan, değer verdiği kız arkadaşlarına ve kadınlara nasıl davranılmasını istediğini düşünmesini isteyin.

Çevresindeki insanların veya medyadaki figürlerin bu saygıyı nasıl gösterdiğini ya da nerede hata yaptığını birlikte değerlendirin.

Bu üç kuralı bir araya getirerek kadınları seven, onlara saygı duyan, duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu erkek çocuklar yetiştirebilirsiniz. Dünyayı değiştirmenin en güçlü adımlarından biri tam olarak budur.