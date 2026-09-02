Her yıl yüz binlerce çiftin evliliğini noktalaması, ilişkilerdeki dayanıklılığın arkasındaki sırları yeniden tartışmaya açtı. "Birlikte büyümek için genç yaşta mı adım atılmalı, yoksa kariyer ve kişisel hayatta istikrarı yakalamak mı beklenmeli?" sorusuna psikologlar yanıt verdi.

Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, evlilik yaşı ile ayrılık olasılığı arasında şaşırtıcı bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, boşanma riskinin en düşük olduğu ideal bir "rahatlık bölgesi" tespit ederken, bu yaşın altında veya üstünde yapılan evliliklerin çok daha kırılgan olduğunu vurguluyor.

PSİKOLOGLARA GÖRE İDEAL EVLİLİK YAŞI BELLİ OLDU

Uzman psikologların aktardığı verilere göre evlenmek için zihinsel ve duygusal açıdan en güvenli dönem 28 ile 32 yaş arası olarak öne çıkıyor. 25 yaşında dünyaevine giren bir kişinin boşanma ihtimali, 20 yaşında evlenen birine kıyasla yüzde 50’den daha az seyrediyor. Çoğu genç çiftin başarılı bir evlilik yürütmek için gerekli olan psikolojik olgunluğa, kriz yönetimi becerilerine ve sosyal desteğe henüz sahip olmadığı ifade ediliyor. 32 yaşına kadar beklenen her yıl, evlilik sonrası ayrılık riskini yüzde 11 oranında düşürse de bu koruyucu etki sonsuza kadar sürmüyor ve belirli bir eşikten sonra denklem tamamen tersine dönüyor.

32 YAŞINDAN SONRA HER YIL RİSK YÜZDE 5 ARTIYOR

Eski inanışın aksine, evlenmek için ne kadar çok beklenirse ilişkinin o kadar sağlam olacağı düşüncesi istatistiklerle çürütüldü. Psikologlar kritik sınırın 32 yaş olduğunu belirtiyor. 25 yaş altı evlilikler ayrılığa ve uyum sorunlarına en yatkın dönem olarak görülürken, 28 ile 32 yaş arası çiftlerin evliliği sürdürme olasılığının en yüksek olduğu ideal aralık kabul ediliyor. Ancak 32 yaşından sonra evlenilen her ek yıl için boşanma riski %5 oranında artış gösteriyor. 38 yaşında nikah masasına oturan bir çift, istatistiksel olarak 30 yaşında evlenenlere göre daha kırılgan bir zeminde başlııyor. Bunun nedeni sevgisizlik değil; bireylerin oturmuş hayat düzenleri ve geçmişten getirdikleri bagajlar oluyor.

YAŞ DIŞINDA EVLİLİĞİ ZORLAYAN DİĞER ETKENLER

İlişki uzmanı psikologlar, geç yaşta yapılan evliliklerde riskin artmasını doğrudan yaşam tecrübelerine bağlıyor. Önceki ilişkilerden kalan finansal yükümlülükler veya çocuklu yaşamlar yeni evliliğin dengesini zorlaştırabilirken, otuzlu yaşların ortalarına kadar yalnız yaşamaya alışan bireylerin ortak bir yaşam alanı yaratırken taviz vermekte güçlendiği gözlemleniyor. Ayrıca geç yaşlarda potansiyel eş seçeneklerinin azalması, bireyleri bazen "tam uyum" yakalayamadıkları kişilerle evlenmeye itebiliyor. Uzmanlar yine de tüm bu verilerin genel toplumsal eğilimleri yansıttığını, doğru iletişim ve karşılıklı anlayışla her yaşta güçlü bir yuva kurmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor.