Birine karşı güçlü duygular besliyorsanız onun hayat arkadaşınız olup olamayacağını merak etmeniz doğal, ancak bir ilişkinin geleceğini anlamak için yalnızca söylenen sözlere değil, davranışlara da dikkat etmek gerekiyor. Psikologlara göre bazı işaretler, karşınızdaki kişiyle uzun vadeli ve sağlam bir ilişki kurma potansiyeliniz olduğunu gösteriyor.

İşte bir erkeğin gerçek hayat arkadaşınız olabileceğini gösteren 9 işaret:

1. Birbirinize karşı dürüst olmakta zorlanmazsınız

Sağlam bir ilişkinin temelinde dürüstlük ve samimiyet vardır. Birbirinizle tanıştığınız ilk günden itibaren duygularınızı açıkça ifade edebiliyor, düşüncelerinizi paylaşırken kendinizi geri çekme ihtiyacı duymuyorsanız bu önemli bir işarettir.

Hayat arkadaşınız olabilecek kişi, açık sözlülüğünüzden rahatsız olmaz. Duygularınızı anlamaya çalışır ve sizi mutlu etmek için çaba gösterir. Onun yanında kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeye ihtiyaç duymazsınız.

2. Hayatta önem verdiğiniz konularda aynı noktada buluşursunuz

Bir ilişkide aynı filmleri izlemekten hoşlanmanız veya ortak hobilerinizin olması şart değildir. Hatta birbirinizden oldukça farklı ilgi alanlarına sahip olabilirsiniz. Önemli olan, hayata bakışınızın ve önceliklerinizin benzer olmasıdır.

İkiniz de benzer hedefler belirler, gelecekten aynı şeyleri beklersiniz. Bu hedeflere ulaşmak için farklı yollar izleseniz bile birbirinizi desteklersiniz. Çünkü ilişkinizin temelini ortak değerler ve karşılıklı anlayış oluşturur.

3. Hata yaptığınızda ilişkiniz hemen sarsılmaz

Birçok insan, yanlış bir söz veya davranış nedeniyle sevdiği kişiyi kaybetmekten korkar. Oysa sağlıklı bir ilişkide hatalar, ayrılık nedeni olmak zorunda değildir.

Hayat arkadaşınız olabilecek kişiyle sorun yaşadığınızda birbirinizi suçlamak yerine çözüm ararsınız. Anlaşmazlıkları ilişkinizin sonu olarak görmez, birlikte aşılması gereken bir süreç olarak değerlendirirsiniz. Önemli olan hiç hata yapmamak değil, sorunların ardından yeniden yakınlaşabilmektir.

4. Birbirinizi daha iyi bir insan olmaya teşvik edersiniz

Gerçek bir hayat arkadaşlığı, iki kişinin birbirinin potansiyelini görmesi ve gelişimine destek olmasıyla güçlenir.

Hayat arkadaşınız olabilecek kişi, güçlü yönlerinizi fark eder ve kendinizin en iyi hâline ulaşmanızı ister. Siz de onun hedeflerini gerçekleştirmesi için yanında olursunuz. Birbirinizi değiştirmeye çalışmak yerine gelişiminize katkıda bulunursunuz.

5. Birbirinizin geçmişteki yaralarını iyileştirmesine destek olursunuz

Hiç kimse geçmişinde hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları veya kötü deneyimler yaşamadan ilerleyemez. Önceki ilişkilerinizden kalan bazı korkularınız ve alışkanlıklarınız da olabilir.

Sağlıklı bir ilişkide partneriniz, geçmişte yaşadıklarınızı anlamaya çalışır. Kusurlarınızı ve hassasiyetlerinizi görmezden gelmek yerine bunlarla başa çıkmanıza destek olur. Siz de ona aynı anlayışı gösterirsiniz.

Bu süreçte güven duygusu güçlenir. İkiniz de yargılanma korkusu yaşamadan kendinizi ifade edebilir ve aranızdaki bağı derinleştirebilirsiniz.

6. Farklılıklarınızı sorun değil, avantaj olarak görürsünüz

Birbirine tamamen benzeyen iki insan olmak zorunda değilsiniz. Hatta farklı karakterlere ve alışkanlıklara sahip olmanız ilişkinizi zenginleştirebilir.

İçine kapanık biri daha dışa dönük bir partnerle, tutumlu biri ise harcamayı seven biriyle uyum yakalayabilir. Burada önemli olan, farklılıkların bir güç mücadelesine dönüşmemesidir.

Hayat arkadaşınız olabilecek kişi, kendi güçlü yönleri kadar sizin yeteneklerinize de değer verir. Birbirinizin eksik kaldığı alanları tamamlar, farklılıklarınızı ilişkinizin bir parçası olarak kabul edersiniz.

7. Sorunları görmezden gelmek yerine çözmek için çabalarsınız

Hayat arkadaşınızla birlikte olmanız, ilişkinizde hiçbir sorun yaşamayacağınız anlamına gelmez. Her ilişkide zaman zaman anlaşmazlıklar, kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları yaşanabilir.

Önemli olan, sorunlar ortaya çıktığında nasıl davrandığınızdır. Partneriniz sizi üzdüğünde hatasını kabul ediyor, gönlünüzü almak ve aranızdaki bağı onarmak için çaba gösteriyorsa bu değerli bir işarettir.

Sağlıklı bir ilişkide iki taraf da sorumluluk alır. Sorunları halının altına süpürmek yerine konuşarak çözmeye çalışır.

8. Birçok farklı konuda aranızda güçlü bir uyum vardır

Birbirinize duyduğunuz yakınlık yalnızca fiziksel çekimden veya ortak ilgi alanlarından ibaret değildir. Birlikte vakit geçirmekten keyif alır, uzun sohbetler edebilir veya hiç konuşmadan aynı ortamda bulunmaktan huzur duyabilirsiniz.

Belki ikiniz de doğayı seviyorsunuz, belki de birlikte geçirdiğiniz sıradan bir akşam bile sizi mutlu ediyor. Sizi birbirinize bağlayan şey ne olursa olsun, aranızdaki uyum günlük hayatın farklı alanlarında kendini gösterir.

Birbirinizin yanında rahat hissetmeniz ve ortak bir yaşam kurma konusunda benzer beklentilere sahip olmanız ilişkinizin geleceği açısından önemlidir.

9. Her şeye rağmen birbirinizi yeniden seçersiniz

Güçlü bir ilişkinin en önemli göstergelerinden biri, iki tarafın da birlikte olmayı bilinçli olarak seçmesidir. Hayat arkadaşınız sizi mutlu etmek, sevildiğinizi hissettirmek ve zor zamanlarınızda yanınızda olmak ister.

Siz de onun ihtiyaçlarını önemser, kötü günlerinde desteğinizi esirgemezsiniz. Birbirinizin mutluluğunu önemser ve bunu yalnızca sözlerle değil, davranışlarınızla da gösterirsiniz.

Çünkü sevgi, yalnızca güzel anları paylaşmak değildir. Zor zamanlarda da birbirinin yanında durabilmek, sorunları birlikte aşmak ve ilişkiye emek vermektir. İki taraf da bunu isteyerek yapıyorsa aranızda uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki kurma potansiyeli vardır.