İlk bakışta masum birer tavsiye ya da şefkatli bir anne uyarısı gibi görünen bazı sözler, aslında evlilikleri içten içe yıpratan gizli bir rekabetin en net işaretini taşıyor. Psikologlara göre, oğlunu gelininden kıskanan kaynanalar duygularını her zaman açıkça belli etmiyor; bunun yerine günlük sohbetlerin arasına serpiştirdikleri bu 5 kritik cümleyle bilinçaltlarındaki kıskançlığı ele veriyor.

"BENİM OĞLUM OLMASA BU HAYATI RÜYANDA GÖREMEZDİN"

Kıskançlığın en sık rastlanan maskesi, "şakaya vurulmuş" veya "iyilik adı altında yapılmış" eleştirilerdir. Gelinini doğrudan hedef alamayan kaynana, bunu herkesin içinde kurduğu övgü görünümlü ama aslında küçümseyici cümlelerle yapar. Psikologlara göre bu yaklaşım, gelinin özgüvenini sarsmak ve onu aile içinde yetersiz hissettirmek için kullanılan tipik bir savunma mekanizmasıdır.

"O BUNU YEMEZ, BEN NE SEVECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİRİM"

Kıskanç bir kaynananın en büyük korkusu, oğlunun hayatındaki "bir numara" olma statüsünü kaybetmektir. Gelinini bir rakip olarak gördüğü için oğlunun yemek zevkinden günlük kararlarına kadar her alanda otoriteyi elinde tutmak ister. İlişki uzmanları, bu cümlenin arkasında oğlunu kaybetme korkusundan beslenen derin bir kontrol arayışı yattığını vurguluyor.

"ÇOCUK BAKMAKTA NE VAR, BİZ DE ZAMANINDA 4 ÇOCUK BÜYÜTTÜK"

Gelinin iş hayatındaki terfisi, sosyal başarısı ya da anneliği kıskanç kaynana için doğrudan bir tehdittir. Takdir edilecek bir gelişme yaşandığında konuyu hızla değiştirir ya da "Zaten o şirkette herkesi terfi ettiriyorlar" gibi ifadelerle başarıyı sıradanlaştırır. Uzmanlara göre bu değersizleştirme çabasının temelinde, gelinin gölgesinde kalma endişesi yatar.

"TANSİYONUM ÇIKTI, BUGÜN YALNIZ KALMAK İSTEMİYORUM"

Çiftin baş başa plan yaptığı, tatile çıkacağı ya da özel bir günü kutlayacağı anlarda aniden ortaya çıkan rahatsızlıklar tesadüf olmayabilir. Psikolojide "manipülatif ilgi arayışı" olarak tanımlanan bu durumun temel amacı, dikkati ve ilgiyi gelinin üzerinden alıp tamamen kendi üzerine çekmektir.

"GELİNİMİZ ÇOK İYİ AMA SANA KARŞI BİRAZ İLGİSİZ SANKİ"

En tehlikeli işaretlerden biri de kaynananın oğluyla yalnız kaldığı anlarda uyguladığı sinsi yıpratma politikasıdır. Doğrudan kavga çıkarmak yerine "Senin için üzülüyorum, çok yoruluyorsun" gibi şefkatli anne maskesi arkasına saklanan bu cümleler, anne-oğul bağını kullanarak evlilikte güvensizlik tohumları ekmeyi amaçlar.