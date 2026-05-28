Bir toplantıda, daha önce hiç konuşmadığı birine gerekenden biraz daha yakın duran birini hayal edin. Teknik olarak odadaki başka bir konuşmayı dinliyor gibi görünürler. Gözlerini dikip bakmazlar. Ama eğer ilgilerini çeken o kişi odanın diğer tarafına geçerse, birkaç dakika içinde, tamamen alakasız görünen bir nedenle o da aynı yere doğru süzülür. İçeceğini tazeleyecektir. Önce başka birine selam verecektir. Ve nihayetinde yine o yakın mesafeye gelecektir.

Bu rastgele bir tesadüf değildir. Arka planda sessizce, milimetrik hesaplarla çalışan koca bir duygusal işletim sistemi vardır.

Çok çaba sarf etmiyormuş gibi görünmek için harcanan çaba

Birisi başka birine ilgi duyduğunda ve bunu söylemekten korktuğunda, nadiren tamamen eylemsiz kalır. Bunun yerine, düşük riskli ve her an inkar edilebilir yollarla o kişinin yörüngesinde kalmaya çalışır.

Haftalar önce laf arasında bahsettiğiniz önemsiz bir şeyi hatırlayıp, sanki lafı gelmiş gibi doğal bir şekilde konuyu açan kişi onlardır.

Teknik olarak iş veya başka bir konuyla ilgili bahaneler bulup iletişim kurarlar: "Seni hatırlattı" diyerek bir makale göndermek, herkese sorulabilecek bir soruyu özellikle gidip ona sormak gibi...

Aynı yerlerde, aynı zamanlarda ortaya çıkarlar. Biri sorarsa her zaman ceplerinde makul, profesyonel veya mantıklı bir açıklamaları vardır.

Bu davranışların her biri tek başına mükemmel bir şekilde savunulabilir ve masumdur. Ancak hepsi bir araya geldiğinde çok özel bir kalıp oluşturur: Yakın olmak isteyen ama bunu sesli dile getirmenin güvenli olup olmadığına henüz karar verememiş bir insanın kalıbı.

Psikolojideki adı: Yaklaşma - kaçınma çatışması

Psikologlar bu içsel gerilime çok net bir isim vermişlerdir. İlk olarak 1930'larda Kurt Lewin tarafından tanımlanan "Yaklaşma-Kaçınma Çatışması", bir şeye aynı anda hem çok çekildiğiniz hem de ondan korktuğunuz anlarda ortaya çıkar.

Duygusal çekim bağlamında, o kişiye yakınlaşma hedefi hem derinden arzulanan hem de büyük bir tehdit barındıran bir durumdur. Çünkü hislerinizi itiraf ederseniz ve karşı taraftan aynı karşılığı alamazsanız, şu an elinizde olan her şeyi kaybedersiniz:

Mevcut bağlantının o güvenli sıcaklığı,

Gelecekte "daha fazlası olma" ihtimali,

Ve henüz reddedilmemiş, yara almamış benliğiniz.

Bu yüzden insan zihni harika bir uzlaşma bulur: Bağlantıyı sürdürmek için yeterince yakın kal, ama bağlantıyı riske atacak hiçbir şey söyleme. Yörünge dikkatli, sessiz ve inkar edilebilir bir şekilde devam eder. Henüz hiçbir şey kazanılmamıştır ama hiçbir şey de kaybedilmemiştir.

"Salt maruz kalma" etkisi: Aşinalık beğeniyi doğurur

Bu durumu sessizce karmaşıklaştıran şey, yakınlık üzerine yapılan araştırmalardır. 1960'larda Robert Zajonc tarafından ortaya konan "Salt Maruz Kalma Etkisi" (Mere Exposure Effect), bir insanı veya uyaranı ne kadar sık görürsek, ona karşı o kadar olumlu hissetme eğiliminde olduğumuzu kanıtlar.

Yurtlarda veya apartmanlarda birbirine fiziksel olarak en yakın yaşayan insanların yakın arkadaş olma olasılığı çok daha yüksektir. Bu birbirlerini özel olarak seçtiklerinden değil; tekrarlanan yakınlığın aşinalık yaratmasından, aşinalığın ise güven ve beğeniyi doğurmasındandır.

Sevdiği kişiye yakın olmak için bahaneler arayan o insan, aslında bu psikolojik süreci iki yönde de işletir: Her karşılaşmada hem kendi duygularını pekiştirir hem de diğer kişinin kendisine olan konforunu ve aşinalığını sessizce artırır.

Görünmez adımların ağır maliyeti

Eğer hayatınızda böyle birinin yörüngesinde yer aldıysanız, durumun adını koyamadan önce bile bir şeyleri hissetmiş olmalısınız. Hayatınızda güvenilir ama açıklanamaz bir şekilde beliren biri... Geçerken yaptığınız küçük göndermeleri bile hafızasına kazıyan, mesajlara herkesten biraz daha hızlı yanıt veren ve sizinle konuşmak için her zaman tamamen "başka bir şeyle ilgiliymiş" gibi görünen nedenler bulan biri... Görüldüğünüzü, hafifçe izlendiğinizi veya her ikisini de hissetmişsinizdir.

Dışarıdan bakıldığında bu durumun gerçekten dokunaklı bir yanı vardır. Ancak bu stratejinin ağır bir maliyeti bulunur: Sizi o kişiye yakın tutar ama aynı zamanda "asla tam olarak bilememe" konumunda hapseder. Bilmemek, zamanla kendi ağırlığı haline gelir. Bu döngü bazen o kadar uzun sürer ki; orijinal duygu şekil değiştirir, fırsat penceresi kapanır veya diğer kişi çoktan kendi yoluna devam eder.