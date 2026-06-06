Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünse de bazı evliliklerde sorunlar sessizce büyüyebiliyor. İlişki uzmanları ve evlilik terapistlerine göre, eşler arasındaki duygusal kopukluk çoğu zaman büyük kavgalarla değil, günlük hayatta sıkça tekrarlanan bazı cümlelerle kendini belli ediyor.

Psikologlar, içten içe mutsuz bir evlilik yaşayan kişilerin farkında olmadan belirli ifadeleri daha sık kullandığını belirtiyor. İşte ilişki terapistlerinin dikkat çektiği o 4 cümle...

1. "Ne fark eder ki?"

Bu ifade, kişinin ilişkiyi geliştirme konusunda umudunu kaybetmeye başladığının işareti olarak görülüyor. Evlilik terapistlerine göre eşlerden biri sorunları çözmek yerine "nasıl olsa değişmeyecek" düşüncesine kapıldığında, duygusal uzaklaşma hızlanabiliyor.

2. "Artık tartışmak istemiyorum"

Her tartışmadan kaçınmak ilk bakışta olumlu görünebilir, ancak uzmanlar, bazı durumlarda bunun çatışmadan kaçınmak değil, ilişkiye dair beklentilerin tamamen tükenmesi anlamına gelebileceğini söylüyor. Sorunları konuşmayı bırakmak, çoğu zaman çözüm arayışının da sona erdiğini gösteriyor.

3. "Sen zaten beni anlamıyorsun"

İlişkilerde en sık duyulan şikâyetlerden biri olan bu cümle, eşler arasındaki duygusal bağın zayıfladığını gösterebiliyor. Psikologlara göre kişi kendini sürekli anlaşılmamış hissediyorsa zamanla içine kapanabiliyor ve partneriyle arasına görünmez bir mesafe koyabiliyor.

4. "Eskisi gibi değiliz"

Uzmanlara göre geçmişe duyulan özlemin sık sık dile getirilmesi, çiftlerin mevcut ilişkilerinden memnun olmadıklarının önemli işaretlerinden biri olabilir. Özellikle bu ifade sürekli tekrar ediliyorsa, kişi ilişkinin bugününden çok geçmişteki haline tutunuyor olabilir.

Sessiz mutsuzluk daha tehlikeli olabilir

Evlilik terapistleri, her tartışmanın kötü bir ilişki anlamına gelmediğini vurguluyor. Asıl riskin, eşlerin birbirlerine karşı ilgilerini ve çözüm üretme isteklerini kaybetmeleri olduğunu belirtiyorlar. Çünkü birçok çiftte ayrılığa götüren süreç yüksek sesli kavgalarla değil, uzun süre fark edilmeyen duygusal uzaklaşmayla başlıyor.