Psikologlara göre bir insanın yüzüne bakmak, dışarıdan göründüğünden çok daha yoğun bir zihinsel işlem gerektiriyor.

İletişim sırasında karşı tarafın mimikleri, mikro ifadeleri ve sosyal ipuçları fark edilmeden sürekli olarak analiz ediliyor. Özellikle karmaşık bir konu konuşulurken, bir anıyı hatırlamaya çalışırken ya da doğru kelimeleri seçme süreci yaşanırken beyin, bu yoğun bilgi akışını düzenlemek için kısa süreli bir odak değişimi geliştirebiliyor. Bu nedenle bakışların bir anlığına başka bir noktaya kayması, zihnin dikkatini yeniden toplamasına yardımcı olabiliyor.

Göz teması, insanlar arasındaki duygusal etkileşimi artıran en güçlü unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak utanç, hassasiyet veya duygusal olarak yoğun konular gündeme geldiğinde bu etki daha da artıyor. Bu tür anlarda kişiler, artan duygusal yükü dengelemek ve kendilerini daha rahat ifade edebilmek için farkında olmadan bakışlarını başka bir yöne çevirebiliyor. Uzmanlara göre bu durum, iletişimden kopma anlamına gelmiyor; aksine konuşmanın daha sağlıklı sürdürülebilmesi için bir tür zihinsel düzenleme işlevi görüyor.

BAKIŞ YÖNÜNÜN HAFIZA VE BİLİŞSEL SÜREÇLERLE İLİŞKİSİ

Bazı araştırmalara göre gözlerin sağa veya sola kayması, beynin farklı hafıza sistemlerine erişim süreciyle bağlantılı olabiliyor. Görsel ya da işitsel anıların hatırlanması sırasında göz hareketlerinde belirli eğilimler gözlemlenebiliyor.

Ayrıca sosyal kaygı veya utangaçlık düzeyi yüksek bireylerde göz temasından kaçınma, stresin azalmasına yardımcı olan doğal bir tepki olarak ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, bu tür davranışların tek başına bir yalan söyleme ya da gizleme göstergesi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor.