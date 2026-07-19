Süpermarketlerde ve alışveriş merkezlerinde çalan müzikler çoğu zaman fark edilmez ya da kulağa hoş gelecek şekilde seçilir. Ancak bu müzikler yalnızca ortamı sakinleştirmek için kullanılmıyor. Uzmanlara göre mağazalarda geçirilen süreyi uzatmak ve alışveriş miktarını artırmak amacıyla hazırlanan pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Psikolog Eloise Skinner'a göre mağazalarda kullanılan müziklerin ritmi, müşterilerin hareket hızını ve mağaza içerisindeki genel enerjisini doğrudan etkileyebiliyor. Daha sakin melodiler, alışveriş yapanların koridorlarda daha uzun süre vakit geçirmesine yardımcı olurken, bu durum satın alma ihtimalini de artırabiliyor.

Bu nedenle birçok market, dikkat dağıtıcı popüler şarkılar yerine arka planda fark edilmeden dinlenebilecek ortam müziklerini tercih ediyor. Böylece müşterilerin dikkati müzik yerine raflardaki ürünlerde kalıyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU İÇİN FARKLI ÇALMA LİSTELERİ

Uzmanlar, mağazalarda kullanılan müziklerin haftanın gününe göre de değiştirilebildiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, müziğin tüketiciler üzerindeki olumlu etkisinin hafta içi günlerde hafta sonuna kıyasla daha belirgin olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle marketler, müşteri yoğunluğu ve alışveriş alışkanlıklarına göre farklı çalma listeleri hazırlayabiliyor.

DAHA BÜYÜK SEPETLER, DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ

Müzik dışında müşterilerin harcama alışkanlıklarını etkileyen başka yöntemler de bulunuyor. Bunlardan biri alışveriş sepetlerinin ve arabalarının daha büyük tasarlanması. Skinner, büyük sepetlerin bilinçaltında "Henüz yeterince ürün almadım" düşüncesini oluşturabildiğini ve bunun da müşterileri daha fazla ürün satın almaya yöneltebildiğini ifade ediyor.

Bunun yanı sıra yüksek fiyatlı ürünlerin göz hizasına yerleştirilmesi ve kampanyalı ürünlerin mağaza girişinde sergilenmesi de sık kullanılan pazarlama teknikleri arasında yer alıyor.

ÜRÜNLERİN YERİ NEDEN SIK SIK DEĞİŞİYOR?

Süpermarketlerde ürünlerin yerlerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi de bilinçli olarak uygulanan bir yöntem. Müşteriler süt, ekmek veya yumurta gibi temel ihtiyaçlarını ararken mağazanın farklı koridorlarını dolaşmak zorunda kalıyor. Bu süreçte daha önce dikkat etmedikleri ürünlerle karşılaşmaları ve plansız alışveriş yapmaları ihtimali artıyor.

AMAÇ SADECE DAHA FAZLA SATIŞ DEĞİL

Eloise Skinner, tüm bu uygulamaların yalnızca müşterilerin daha fazla para harcamasını sağlamak amacı taşımadığını da vurguluyor. Ona göre mağazalar, alışveriş deneyimini daha rahat ve keyifli hale getirecek bir ortam oluşturmaya da önem veriyor. Müzik, mağaza düzeni ve ürün yerleşimi gibi unsurlar hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de alışveriş sürecini daha akıcı hale getirmeyi hedefleyen stratejilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.