Duygusal olgunluk, bir insanın kronolojik yaşından çok, olaylara verdiği tepkilerle ilgilidir. Bazen 40 yaşında bir "çocukla", bazen 20 yaşında bir "bilgeyle" tanışabilirsiniz. Peki, bir kadının duygusal dünyasının henüz büyümediğini nasıl anlarsınız? Psikologlara göre bu 8 özellik, her şeyi ele veriyor...

1. Düşünmeden Önce Tepki Verirler (Duygusal Tepkisellik)

Duygusal olarak olgunlaşmamış bir kadının duyguları, durumun ciddiyetiyle orantısızdır. İstediği bir şey gerçekleşmediğinde yetişkin bir kadın gibi çözüm üretmek yerine, bir çocuk gibi sinir krizine girebilir veya gözyaşlarına boğulabilir. Temel sorun; hissetmek ile hareket etmek arasında bir "düşünme payı" bırakamamaktır.

2. Eleştiriyi "Saldırı" Olarak Algılarlar

Onlar için yapıcı eleştiri diye bir şey yoktur. Kırılgan egoları, herhangi bir onaylamama işaretini kişiliğine yapılmış dev bir saldırı gibi görür. Bu yüzden hatalarından ders çıkarmak yerine savunmaya geçerler, bu da onları oldukları yerde saymaya mahkum eder.

3. Kaotik İlişkiler ve Bitmeyen Dramlar

İlişkileri genellikle yoğun bir kaos, öfke ve dram döngüsü içindedir. Derin bağların getirdiği sorumluluğu taşıyamadıkları için bir ilişkiden diğerine atlarlar. Empati eksikliği ve uzlaşamama sorunu, her tartımayı bir yıkıma dönüştürür.

4. Yalnızlık Korkusu (Sürekli Onay İhtiyacı)

Kendiyle barışık olmak duygusal olgunluğun zirvesidir. Olgunlaşmamış bir kadın ise yalnız kalmaktan dehşete düşer. Sırf yalnız kalmamak için kendisine zarar veren insanlarla bir arada kalabilir veya sağlıklı olmayan ilişkileri sürdürebilir.

5. "Hep Başkaları Suçlu" (Sorumluluktan Kaçınma)

Hataları için sorumluluk almak yerine sürekli bir günah keçisi ararlar. Kendi kararlarının sonuçlarını üstlenmek yerine, talihsizliklerini kadere, şanssızlığa veya çevresindeki insanlara yüklerler.

6. Dürtülerin Esiri Olmak

Önce hareket edip sonra düşünmek genellikle gençliğin bir kusurudur; ancak duygusal olgunluğa erişememiş yetişkinlerde bu durum kalıcıdır. Ani harcamalar, hayattaki radikal ve plansız değişiklikler genellikle finansal ve sosyal bir enkazla sonuçlanır.

7. Sınır Çizmekte ve Saygı Duymakta Zorlanırlar

Hem kendi sınırlarını koruyamazlar hem de başkalarının kişisel alanını defalarca ihlal edebilirler. Hayır demeyi bilmedikleri gibi, başkalarının "hayır" cevabını da bencilce bir tavır olarak görürler.

8. Düşük Duygusal Zeka (EQ) Eksikliği

Stresle başa çıkamamak ve başkalarının duygularını anlayamamak, bu kişilerin iletişim kanallarını tıkar. Zorluklar karşısında strateji geliştirmek yerine duygusal bir kilitlenme yaşarlar.