Dünyaca ünlü araştırmacılar ve psikologlar, nesiller arası ruh sağlığı haritasını çıkardığı dev bir çalışmaya imza attı. Yaş gruplarının ruhsal durumunu mercek altına alan uzmanlar, özellikle belirli tarihlerde doğan kişilerin diğer kuşaklara kıyasla çok daha ağır bir psikolojik yük taşıdığını belirledi. Yaş ilerledikçe ruh sağlığı puanı yükselmek yerine tepe taklak giden bu grup, bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

BU YAŞ ARALIĞINDAKİLERİN PSİKOLOJİSİ BOZUK

Araştırma sonuçlarına göre psikolojik açıdan en zorlu süreçten geçen kitle, 1990’lı yıllarda doğan Y kuşağı oldu. Günümüzde 25-35 yaş aralığında bulunan bu bireyler, ruh sağlığı puanlarında adeta dip seviyeyi görüyor. Psikologların ölçümlerine göre 1990'larda doğan 25-35 yaş grubunun ruh sağlığı puanı 67'ye kadar gerilerken, 1980'lerde doğanlarda bu oran 72,5 seviyesinde kaldı. 1970'lerde doğanlar ise 74 puanla psikolojik açıdan en dirençli grup oldu. Üstelik 90 doğumluların ruhsal durumunun yaş ilerledikçe iyileşmediği, aksine her geçen yıl daha da kötüye gittiği vurgulandı.

BU YAŞ GRUBUNUN PSİKOLOJİSİ NEDEN ÇÖKTÜ?

Psikologlar ve araştırmacılar, 25-35 yaş aralığının adeta "mükemmel bir fırtınanın" ortasında kaldığını ifade ediyor. Bu kuşağın ruh sağlığını bitirme noktasına getiren başlıca etkenlerin başında, sosyal medyada sürekli başkalarının kusursuz hayatlarıyla kendi yaşamını kıyaslama baskısının yarattığı yetersizlik hissi geliyor. Buna ek olarak ev sahibi olamama, işsizlik kaygısı ve bitmek bilmeyen ekonomik belirsizliklerin doğurduğu geçim derdi ile barınma krizi de kitleleri derin bir umutsuzluğa sürüklüyor. İklim krizi ve küresel sorunların yarattığı gelecek belirsizliğinin yanı sıra hareketsiz yaşam, kronik uykusuzluk ve sağlıksız beslenme gibi bozulan yaşam alışkanlıkları da birleşince bu yaş grubunun psikolojik çöküşü kaçınılmaz hale geliyor.