

Evlerde sıkça karşılaşılan “sandalye üzeri kıyafet yığını” çoğu zaman basit bir dağınıklık gibi görülüyor. Ancak psikologlara göre bu durum yalnızca tembellik ya da düzensizlikle açıklanamayacak kadar çok katmanlı bir alışkanlık olabilir. Günlük yaşamın içinde verilen küçük kararların, zihinsel yükün ve erteleme eğiliminin bir yansıması olarak ortaya çıkabiliyor.

Bir kıyafetin “temiz ama tekrar dolaba girmeyecek kadar kullanılmış” olması, zihinde net bir kategoriye oturmaz. Bu gri alan, çoğu zaman sandalyeyi geçici bir bekleme noktasına çevirir. Psikologlara göre bu durum, aslında küçük görünen ama çok sayıda tekrar eden kararın yarattığı zihinsel yorgunlukla ilişkilidir.

Gün içinde art arda verilen kararlar, akşam saatlerine doğru bireyin en basit seçimleri bile ertelemesine neden olabilir. “Askıya mı asayım, çamaşır sepetine mi atayım, yoksa bir kez daha giyer miyim?” gibi basit sorular bile zihinsel yük haline gelebilir.

KÜÇÜK SEÇİMLERİN BİRİKİMİ BÜYÜK ETKİ YARATIR

Psikolojik yaklaşımlara göre, seçeneklerin artması her zaman kolaylık sağlamaz; aksine kararsızlığı artırabilir. Günlük yaşamda kıyafet gibi basit konularda bile fazla düşünme eğilimi, davranışı geciktirebilir. Bu noktada sandalye, bir tür “geçici çözüm alanı” haline gelir. Kıyafetler ne tamamen kirli sayılır ne de düzenli şekilde yerleştirilir. Böylece küçük bir erteleme davranışı, zamanla alışkanlığa dönüşebilir.

SANDALYEYE BIRAKILAN KIYAFET ERTELEME ÖRNEĞİ

Psikologlara göre erteleme yalnızca büyük işlerde değil, en küçük rutinlerde bile ortaya çıkabilir. Günün yorgunluğu arttıkça kişi, en az efor gerektiren seçeneğe yönelir. Sandalyeye bırakılan bir kazak ya da pantolon da bu eğilimin basit bir örneği olabilir. Bu davranışın arkasında çoğu zaman tembellikten çok zihinsel enerji tasarrufu vardır. Beyin, o an için en kolay çözümü seçer ve “sonra hallederim” yaklaşımı devreye girer.

DAĞINIKLIK HER ZAMAN SORUN ANLAMINA GELMEZ

Öte yandan psikologlar, bu tür alışkanlıkların her zaman bir problem göstergesi olmadığını da vurgular. Bazı kişiler için bu yöntem, işlevsel bir geçici düzen olabilir. Kıyafetlerin sandalyede birikmesi, mutlaka kontrol kaybı ya da düzensizlik anlamına gelmez. Ancak bu sistem, kişi için zaman zaman görsel ve zihinsel bir yük oluşturuyorsa, günlük yaşamın akışını da etkileyebilir.

DAHA NET SİSTEMLERLE DÖNGÜ KIRILABİLİR

Uzmanlara göre çözüm, kendini suçlamak değil, daha basit ve net alışkanlıklar oluşturmaktır. Kıyafetlerin nereye konulacağına dair kararları azaltan bir düzen kurmak, bu küçük birikimlerin önüne geçebilir. Böylece sandalye, “bekleyen kararların alanı” olmaktan çıkar ve gerçekten sadece oturmak için kullanılan bir eşya haline gelir.