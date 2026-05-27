Araştırmada insanların özellikle “birinin kazanırken diğerinin kaybettiği” durumlarda geri çekilme eğiliminde olduğu belirlendi. Uzmanlar bu davranışı “zero-sum aversion” yani “sıfır toplamlı durumdan kaçınma” olarak tanımlıyor. Çalışmaya göre birçok kişi, kendi çıkarına olsa bile rekabet yaratabilecek ortamlara girmek istemiyor.

BİRÇOK KİŞİ KAZANMA ŞANSI YÜKSEK OLSA BİLE GERİ ADIM ATIYOR

New York merkezli araştırma kapsamında gerçekleştirilen 13 farklı deneyde katılımcılar; maaş pazarlıkları, iş başvuruları, performans değerlendirmeleri ve para ödüllü oyunlar gibi senaryolarla karşı karşıya bırakıldı. Sonuçlarda dikkat çeken nokta ise insanların önemli avantajlar elde etme ihtimali olsa bile doğrudan rekabetten uzak durması oldu.

Gerçek para kullanılan deneylerden birinde katılımcılara farklı piyango seçenekleri sunuldu. Rekabetçi seçenek zamanla yüzde 40 daha avantajlı hale gelmesine rağmen katılımcıların büyük bölümü yine de daha risksiz ve çatışmasız yolu seçti. Araştırmaya göre deneye katılanların yüzde 89’u doğrudan rekabet içeren seçeneği reddetti.

MBA öğrencileriyle yapılan başka bir bölümde ise çalışanların birbirleriyle kıyaslandığı şirketlerde görev almak için katılımcıların yaklaşık yüzde 14 daha fazla maaş talep ettiği görüldü. Bu durumun temel nedeninin performans baskısından çok, iş ortamında oluşabilecek gerilim korkusu olduğu belirtildi.

ÇATIŞMA KORKUSU ÇOCUKLUKTAN GELİYOR OLABİLİR

Araştırmacılar, insanların sessiz kalmasının arkasında yalnızca sakin bir karakter yapısının bulunmadığını vurguladı. Çalışmaya göre birçok kişi tartışmanın yaratacağı gerginlik, dışlanma ya da ilişkilerin bozulması ihtimalinden çekindiği için geri planda kalmayı tercih ediyor. Özellikle çocukluk döneminde fikir belirtmenin olumsuz sonuçlar doğurduğu ortamlarda büyüyen bireylerde bu davranışın kalıcı hale gelebildiği ifade edildi.

Araştırmada ayrıca dikkat çekici bir başka sonuç daha ortaya çıktı. Katılımcılara çatışmanın normal ve kabul edilebilir olduğu söylendiğinde, daha önce kaçındıkları rekabetçi durumlara girmeye daha istekli oldukları görüldü. Uzmanlara göre bu sonuç, insanların aslında rekabetten değil, çatışmanın yaratacağı sosyal baskıdan korktuğunu gösteriyor.