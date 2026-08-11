

Sık sık dünya liderlerinin tokalaşmasıyla da gündeme gelen el sıkışma, yalnızca bir selamlaşma biçimi olarak görülmüyor. Bir tokalaşmanın süresi, uygulanan baskı ve göz teması, karşıdaki kişinin sizin hakkınızdaki ilk düşüncesini etkileyebiliyor. Yapılan bir araştırma da güçlü ve dengeli bir el sıkışmanın, kişinin bazı kişilik özellikleriyle ilişkilendirilebildiğini gösteriyor.

Alabama Üniversitesi'nden araştırmacıların çalışması, Amerikan Psikoloji Birliği'nin Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayımlandı. Erkek ve kadınların dahil edildiği araştırmada, el sıkışma biçimi ile kişilik özellikleri ve ilk izlenimler arasındaki ilişki incelendi.

GÜÇLÜ TOKALAŞANLAR NASIL ALGILANIYOR?

Araştırmada daha güçlü tokalaşan kişilerin genel olarak daha dışa dönük ve duygusal açıdan daha dengeli algılanabildiği görüldü. Özellikle ölçülü bir güçle yapılan tokalaşmanın özgüven ve iletişime açıklık izlenimi oluşturabildiği belirtildi.

Erkeklerin ortalama olarak daha güçlü tokalaştığı görülürken, kadınlarda güçlü bir el sıkışmasının farklı bir algı oluşturabildiği dikkat çekti. Araştırmaya göre güçlü tokalaşan kadınlar, saldırgan veya aşırı baskın görünmeden kendinden emin ve açık fikirli olarak değerlendirilebiliyor.

İLK İZLENİMDE EL SIKIŞMANIN ÖNEMİ

El sıkışma özellikle iş görüşmeleri, müşteri toplantıları ve profesyonel tanışmalarda önem taşıyor. Sağlam ancak karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir tutuş, kısa süreli göz teması ve doğal bir gülümseme, daha olumlu bir ilk izlenime katkı sağlayabiliyor.

Uzmanların önerdiği yaklaşım ise oldukça basit: Tokalaşma ne çok gevşek ne de aşırı sert olmalı. Yaklaşık 2-3 saniyelik, dengeli bir el sıkışma yeterli görülüyor.

FAZLA SIKMAK TERS ETKİ YARATABİLİR

Güçlü tokalaşma özgüven göstergesi olarak algılanabilse de bunun sınırı bulunuyor. Karşı tarafın elini aşırı sıkmak, "kemik kıran" tarzı bir tokalaşmaya başvurmak veya kişisel alana fazla yaklaşmak, özgüven yerine baskıcı ve agresif bir izlenim yaratabiliyor.

Öte yandan son derece gevşek bir el sıkışma da ilgisizlik ya da çekingenlik şeklinde yorumlanabiliyor. Bu nedenle en iyi yaklaşım, karşıdaki kişinin tutuşuna uyum sağlayan, kısa ve dengeli bir tokalaşma olarak öne çıkıyor.

Kısacası, birkaç saniye süren bir el sıkışma bile karşınızdaki kişinin sizin hakkınızdaki ilk fikrini etkileyebiliyor. Dünya liderlerinin tokalaşmalarının zaman zaman diplomatik mesajlarla birlikte değerlendirilmesinin nedeni de bu sözsüz iletişim biçiminin taşıdığı anlamın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.