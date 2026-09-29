Toplumsal kabulde gözyaşları çoğunlukla sadece üzüntüyle bağdaştırılsa da; acı, hayal kırıklığı, yoğun kaygı ve hatta büyük bir öfke anında da vücudun ilk tepkisi olarak ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, bir insanın son derece öfkeliyken aynı anda gözyaşı dökmesinin bir kafa karışıklığı olmadığını, aksine aynı anda birden fazla yoğun duygunun beden tarafından dışa aktarıldığını belirtiyor.

"BENİ DİNLEMİYORLAR" HİSSİ GÖZYAŞLARINI TETİKLİYOR

Zorlu bir tartışma veya savunma anında, karşı tarafın sizi dinlemediğini ya da anlamadığını hissettiğiniz an kırgınlık ve hırs öfkeyle birleşiyor. Psikoloji uzmanları, tam da bu noktada devreye giren gözyaşlarının kökeninin çocukluk yıllarındaki iletişim kalıplarında yattığını vurguluyor.

Çocukken hayal kırıklıklarını, haksızlığa uğrama hissini veya öfkesini kelimelerle açıkça ifade edemeyen bireyler, işlerin istedikleri gibi gitmediğini göstermek için ağlama refleksine başvururlar. Yetişkinlik döneminde de anlaşılmadığını hissettiği an zihin doğrudan bu çocukluk refleksini çalıştırıyor.

EBEVEYN TEPKİLERİ YETİŞKİNLİK REFLEKSİNE DÖNÜŞÜYOR

Çocukluk döneminde öfkenin ebeveynler tarafından bir "itaatsizlik" veya suç olarak görüldüğü evlerde büyüyen kişiler, duygularını doğrudan ifade etmenin kabul edilemez olduğunu öğreniyor. Fikrini söylediğinde cezalandırılan ya da bastırılan çocuklar, büyüdüklerinde anlaşmazlık anında öfkeyi kelimelerle dışarı atamadığı için gözyaşlarıyla tepki veriyor.