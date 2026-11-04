İnsan ilişkilerinde bazı kişilerin gerçek niyetlerini anlamak her zaman kolay olmayabilir. Dışarıdan son derece iyi niyetli ve düşünceli görünen kişiler, davranışlarıyla farklı mesajlar verebilir. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde, sinsi olarak nitelendirilen kişileri tanımaya yardımcı olabilecek 3 davranış öne çıkıyor.

Başkalarının güvenini kazanıp özel bilgilerini öğrenmeye çalışırlar

Sinsi davranışlar sergileyen kişiler, karşılarındaki insanla kısa sürede yakınlık kurmaya çalışabilir. Özellikle özel hayat, aile ilişkileri, maddi durum ve kişisel sorunlar hakkında sık sık soru sorabilirler. İlk bakışta samimi bir merak gibi görünen bu davranış, bazı durumlarda elde edilen bilgileri ileride kişinin aleyhine kullanma amacı taşıyabilir.

Başkalarının yanında farklı, yalnızken farklı davranırlar

Bu kişilerin dikkat çeken davranışlarından biri de ortama göre tutum değiştirmeleridir. Kalabalık içinde son derece anlayışlı ve destekleyici görünürken yalnız kaldıklarında küçümseyici, mesafeli veya kırıcı bir tavır sergileyebilirler. İnsanlara karşı tutumlarının sürekli değişmesi, ilişkilerinde samimiyet konusunda soru işaretleri oluşturabilir.

Hatalarının sorumluluğunu başkalarına yüklerler

Sinsi davranışlar sergileyen kişiler, kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine sorumluluğu başkalarına yöneltebilir. Yaşanan bir tartışmada karşı tarafı suçlu hissettirmeye çalışabilir, söylediklerini inkâr edebilir veya olayları kendi lehlerine farklı şekilde anlatabilirler. Bu tutum zamanla karşılarındaki kişinin kendisinden şüphe etmesine neden olabilir.

Tek bir davranışın bir kişiyi sinsi olarak tanımlamak için yeterli olmadığına dikkat çekilir. Bu tutumların süreklilik göstermesi ve farklı ilişkilerde tekrarlanması birlikte değerlendirilmelidir.