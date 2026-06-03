Washington Eyalet Üniversitesi’nde (WSU) görevli Dr. Patricia Pendry tarafından yürütülen ve AERA Open Journal bünyesinde yayımlanan yeni bir bilimsel çalışma, insanların sokakta gördükleri hayvanlara dokunma ve onları sevme eğilimlerinin arkasındaki nörolojik mekanizmaları ortaya koydu. Psychologies dergisinde de yer alan araştırma sonuçlarına göre, hayvanlarla kurulan doğrudan temasın insan vücudundaki stres hormonlarını kayda değer oranda düşürdüğü tespit edildi.

DÖRT FARKLI DENEY GRUBU İNCELENDİ

Araştırma kapsamında 249 üniversite öğrencisi, konuyu incelemek amacıyla dört ayrı gruba ayrıldı:

1. Grup: Kedi ve köpeklerle doğrudan temas kuranlar ve onları sevenler,

2. Grup: Hayvanları seven diğer insanları sadece dışarıdan izleyenler,

3. Grup: Aynı hayvanların yalnızca fotoğraflarına bakanlar,

4. Grup: Herhangi bir uyarıcıya maruz kalmayan (bekleme listesindeki) kontrol grubu.

Yapılan biyolojik ölçümlerde ve beyin görüntülemelerinde, hayvanlarla doğrudan fiziksel temas kuran (1. Grup) katılımcıların stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyelerinde ani ve belirgin bir düşüş kaydedildi. Diğer üç grupta ise benzer bir hormonal değişim gözlemlenmedi.

OKSİTOSİN HORMONUNU TETİKLİYOR

Araştırma verileri, bir köpeği görmenin dahi insan beyninde "aşk ve aidiyet hormonu" olarak tanımlanan oksitosin salgımını başlattığını gösteriyor. Uzmanlar; köpeklerin büyük gözleri ve savunmasız algılanan duruşları gibi fiziksel özelliklerinin, insanlarda içgüdüsel bir yaklaşma ve dokunma dürtüsü doğurduğunu belirtti.

Raporda, sokakta bir köpeği sevmek için durma eyleminin kişisel bir alışkanlık ya da anlık bir heves olmadığı, doğrudan insan nörolojisine kök salmış otomatik bir beyin tepkisi olduğu aktarıldı.

KENT YAŞAMINDA PSİKOLOJİK BİR MOLA

Çalışmada, yoğun ve stresli şehir ortamlarında yaşayan insanların, köpekleri "sade ve samimi bir varlık" olarak kodladıkları ifade edildi. Veriler, sokakta bir hayvanı sevmenin, bireyi şehir kargaşasından uzaklaştırarak o ana odaklanmaya (farkındalık/mindfulness) sevk eden somut bir psikolojik mekanizma işlevi gördüğünü kanıtlıyor.

Araştırma raporunun sonuç bölümünde, sokaktaki hayvanlarla kurulacak etkileşimlerin güvenliği için kritik uyarılar yer aldı. Olası öngörülemeyen reaksiyonların ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla, bir hayvana dokunmadan önce mutlaka sahibinden izin alınması ve hayvanın beden dilinin dikkatle gözlemlenmesi gerektiği vurgulandı.