Sokakta karşılaşılan bir tanıdığı görmezden gelmek veya fark etmemiş gibi davranmak toplumda sıklıkla nezaketsizlik ya da görgü eksikliği olarak değerlendiriliyor ancak psikoloji uzmanları, bu davranışın arkasında duygusal tükenmişlikten sosyal anksiyeteye kadar farklı psikolojik etkenlerin yatabileceğini belirtti.

EN YAYGIN NEDENİ ZİHİNSEL YORGUNLUK

Uzmanlara göre, bireylerin tanıdıkları birini görmezden gelmelerindeki birincil neden zihinsel ve duygusal yorgunluk. Birey duygusal anlamda tükendiğinde, kısa bir selamlaşma veya hal-hatır sorma gibi temel sosyal etkileşimler dahi yüksek miktarda enerji ve dikkat gerektirebiliyor. Stresli dönemlerden geçen kişilerin, mevcut enerjilerini korumak amacıyla durumdan kaçınmayı bir öz koruma yöntemi olarak benimsediği ifade edildi.

SOSYAL ANKSİYETE VE YARGILANMA KORKUSU ETKİLİ OLUYOR

Bir diğer etken ise sosyal anksiyete ve özgüven eksikliği. Psikolog Marcelo Ceberio'nun analizlerine yer verilen çalışmalarda, özsaygısı düşük kişilerin varlıklarının başkalarını rahatsız ettiğine ya da karşı tarafın kendileriyle konuşmak istemediğine inanabildiği aktarılıyor.

Benzer şekilde psikiyatrist Christophe Andre, başkaları tarafından yargılanma korkusunun kişileri sosyal durumlardan kaçınmaya yönlendirdiğini belirtti.

Anlık etkileşimlerde nasıl davranacağını bilemeyen ve iletişim kurmaktan çekinen bireyler, olası bir huzursuzluk veya rahatsız edici durumdan korunmak adına kaçınma stratejisi izleyebiliyor.

DALGINLIK VE ANLIK ODAK DEĞİŞİMİ DE ETKİLİ

Uzmanlar, bu durumun her zaman psikolojik bir soruna işaret etmediğine dikkat çekti. Tekil durumların doğrudan sosyal anksiyete veya özgüven eksikliği olarak yorumlanmaması gerektiği, anlık dalgınlıkların da sıklıkla bu duruma yol açtığı vurgulandı.

Bireyin zihninin bir probleme odaklanması veya bir işe yoğunlaşması halinde çevresindeki kişileri fark edemeyebileceği kaydedildi.