Her anın hikâyelerle paylaşıldığı ve dijital varlığın bir kimlik haline geldiği günümüzde, profillerini sessize alan veya hiç içerik üretmeyen bireyler merak konusu olmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın yoğun etkileşim baskısına karşı "dijital sessizliği" seçen kişileri inceleyen psikologlar, bu profillerin tesadüfen değil, ortak bir zihinsel yapı etrafında buluştuğunu tespit etti.

PAYLAŞIM YAPMAYANLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Psikologlara göre paylaşım yapmayan insanların en güçlü ortak noktası, özsaygılarını dış dünyadan gelen takdirlerle beslememeleri. Sürekli beğeni, yorum veya görünürlük arayışına girmeyen bu kişiler; başarılarını, tatillerini ya da duygularını başkalarına kanıtlama gereksinimi duymuyor. Yaşadıkları deneyimlerin değerini başkalarının dijital onayında değil, kendi içsel tatminlerinde buluyorlar.

DİJİTAL PASİFLİĞİN ÖNE ÇIKAN PSİKOLOJİK BOYUTLARI

Anda Kalma ve Gerçek Etkileşim: Etkinliklerde veya özel anlarda kadrajın arkasına geçmek yerine, o anın duygusal bağını canlı yaşamayı tercih ederler.

Kıyaslama Tuzağından Uzak Durma: Başkalarının idealize edilmiş "mükemmel" hayatlarıyla kendi gerçekliklerini kıyaslamayarak zihinsel dengelerini korurlar.

Sağlıklı Psikolojik Sınırlar: Özel hayatın dokunulmazlığına önem verir; ilişkilerini kitlesel beğeniler üzerinden değil, doğrudan temasla sürdürürler.

DİJİTAL GÖRÜNMEZLİK YENİ BİR LÜKS MÜ?

Klinik psikologlar, dijital ayak izini minimumda tutmanın zihin sağlığı üzerinde doğrudan bir koruma kalkanı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Sürekli bildirim alma baskısından ve "gelişmeleri kaçırma korkusundan" (FOMO) uzak kalan bu kitle, modern çağın bilgi kirliliğinde kendi sınırlarını çizmeyi başarıyor. Günümüzde sosyal medyada aktif olmamak bir eksiklik değil; aksine zihinsel özgürlüğün ve psikolojik doygunluğun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.