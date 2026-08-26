İşe, buluşmalara veya randevulara ne kadar erken hazırlanılırsa hazırlanılsın bir türlü tam vaktinde varılamaması durumu, günümüzde pek çok insanın ortak sorunu. Konuyu inceleyen uzmanlar, her yere geç kalmayı alışkanlık haline getiren kişilerin taşıdığı kritik ortak özellikleri açıkladı:

HATALI ZAMAN ALGISI

Geç kalan kişilerin en belirgin özelliği, zihinlerinde "en iyi ihtimaller silsilesi" kurmalarıdır. Yolda hiç trafik olmayacağını, asansörün kapıda bekleyeceğini veya son dakikada tek bir aksilik bile yaşanmayacağını varsayarlar. Bu aşırı iyimserlik, zamanın ne kadar hızlı aktığını doğru hesaplamalarını engeller.

EVDEN ÇIKMADAN SON EĞİLİMİ

Sanılanın aksine kronik gecikenlerin birçoğu umursamaz değil, aksine aşırı detaycıdır. Evden çıkmak üzereyken "Şu tabağı yıkayıp çıkayım", "Şu e-postayı da yanıtlayayım" düşüncesine kapılırlar. Beyinleri bir işi bitirmeden diğer ortama geçmeyi reddettiği için son dakika eklemeleri tüm takvimi altüst eder.

PLANLAMA YANILGISI

Psikolojide "planlama yanılgısı" olarak bilinen bu zihinsel süreçte bireyler, geçmişte defalarca geç kalmış olsalar dahi aynı rotanın her zaman en kısa sürede tamamlanacağına inanmaya devam ederler. Geçmişteki olumsuz tecrübelerden ders çıkarmakta zorlanan zihin, yeni planı yine imkansız süreler üzerine kurgular.

BİLİNÇALTINDA GİZLİ ERTELEME

Gidilecek mekan veya buluşulacak kişi zihinde hafif bir kaygı, isteksizlik ya da baskı oluşturuyorsa bilinçaltı o anı ertelemek için eylemleri yavaşlatır. Hazırlanma sürecini uzatmak, aslında o ortama girmeden önceki anksiyeteyi geciktirme çabasıdır.