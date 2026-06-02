

Sosyal ortamlarda ya da iş hayatında yeni biriyle tanıştıktan kısa süre sonra ismini hatırlayamamak birçok kişinin yaşadığı yaygın bir durum. Çoğu zaman mahcubiyet yaratan bu durum, dışarıdan ilgisizlik veya dikkatsizlik olarak algılansa da uzmanlara göre gerçek neden çok daha farklı.

Bilişsel psikoloji alanındaki araştırmalar, insanların tanışma anında duydukları isimleri unutmasının çoğu zaman saygısızlıkla değil, beynin önceliklendirme sistemiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, zihnin ilk karşılaşmalarda isimden çok karşıdaki kişiyle kurulan bağa, konuşmanın içeriğine ve duygusal etkileşime odaklandığını belirtiyor.

İnsan beyni, maruz kaldığı her bilgiyi aynı düzeyde kaydetmiyor. Bir sohbet sırasında ses tonu, beden dili, duygu aktarımı ve anlatılan fikirler ön plana çıkarken, yalnızca birkaç saniye içinde söylenen isimler ikinci planda kalabiliyor. Psychology Today’de yer alan değerlendirmeler de isim hatırlamakta zorlanan kişilerin çoğu zaman konuşmaya daha derin bir şekilde dahil olduğunu ortaya koyuyor.

Psikologlar, isimlerin hafızada kalmasını zorlaştıran nedenleri 5 temel başlık altında topluyor:

1. Duygusal bağlantı kurma isteği öncelik kazanıyor

Bazı kişiler, tanıştıkları insanın ne söylediğinden çok nasıl hissettiğine odaklanıyor. Mimikler, jestler ve ses tonundaki değişimler dikkat merkezine yerleşirken, isim bilgisi geri planda kalabiliyor.

2. Konuşmanın içeriği detayların önüne geçiyor

Sohbete aktif şekilde katılan bireyler, anlatılan fikirleri ve konunun akışını takip etmeye yoğunlaşıyor. Bu süreçte beyin, o an için daha az önemli gördüğü isim bilgisini kalıcı hafızaya aktarmayabiliyor.

3. Çağrışımsal düşünce yapısı isimleri zor hatırlıyor

Bazı insanlar bilgileri hikâyeler, deneyimler ve kavramlar üzerinden ilişkilendirerek öğreniyor. Duygusal veya anlamsal bağ içermeyen isimler ise bu sistem içinde daha zor yer buluyor.

4. Zihinsel yoğunluk hafızayı sınırlandırıyor

Günlük yaşamın getirdiği sorumluluklar ve bilgi yükü, çalışma belleğinin kapasitesini azaltabiliyor. Beyin bu durumda öncelikli gördüğü bilgileri saklarken, isim gibi ayrıntıları eleme eğilimi gösterebiliyor.

5. Dikkat, anlamlı bulunan bilgileri seçiyor

İnsan zihni, kendisi için anlam taşıyan veya dikkat çekici unsurları daha kolay depoluyor. Bir hikâye, özellik ya da güçlü bir izlenimle ilişkilendirilmeyen isimler unutulabilirken, kişinin bıraktığı etki uzun süre hafızada kalabiliyor.

Uzmanlara göre isim unutmak her zaman dikkat eksikliği anlamına gelmiyor. Aksine, bazı durumlarda kişinin karşısındaki insanla daha güçlü bir iletişim kurmaya odaklandığının göstergesi olabiliyor.