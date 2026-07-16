Günlük hayatta en sıradan durumlarda bile sürekli "teşekkür ederim" diyen kişiler, bunu her zaman yalnızca nezaketten dolayı yapmıyor olabilir. Psikologlara göre bu alışkanlık, bazı durumlarda başkalarından onay alma ihtiyacı, garip görünme korkusu ya da çatışmalardan kaçınma isteğiyle bağlantılı olabiliyor.

Uzmanlar, birçok kişinin çocukluk döneminde teşekkür etmeyi iyi davranış ve sevgi görmenin bir parçası olarak öğrendiğini belirtiyor. Zamanla bu durum kişiliğin bir parçası haline gelebiliyor ve birey, talepkâr ya da nankör görünmemek için neredeyse her durumda teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirebiliyor.

"TEŞEKKÜR EDERİM" BAZEN SAVUNMA MEKANİZMASI OLABİLİR

Psikologlara göre bazı kişiler için "teşekkür ederim" ifadesi, yalnızca minnettarlık göstergesi değil, aynı zamanda psikolojik bir savunma mekanizması olarak da kullanılabiliyor. Bu durumda verilen mesaj, "Bana kızma" ya da "Sana yük olmak istemiyorum" düşüncesini yansıtabiliyor.

BAŞKALARINI MEMNUN ETME İSTEĞİ ETKİLİ OLABİLİYOR

Uzmanlar, çocukluk yıllarında sevgiyi yardım ederek, itaat ederek ya da sürekli başkalarını memnun ederek kazanmaya alışan kişilerde bu davranışın daha sık görüldüğünü ifade ediyor. Bu durum yetişkinlikte, insanların tepkilerine aşırı önem verme ve olası olumsuzlukları önceden teşekkür ederek engelleme çabasına dönüşebiliyor.

SIK TEŞEKKÜR ETMEK HER ZAMAN OLUMSUZ DEĞİL

Psikologlar, sık sık teşekkür etmenin tek başına bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Samimi şekilde hissedilen minnettarlığın psikolojik iyi oluşu desteklediği ve kişinin yaşamındaki olumlu yönleri daha fazla fark etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

*HANGİ DURUMLARDA DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlara göre, kişi teşekkür etmeyi unuttuğunda yoğun suçluluk hissediyorsa, başkalarının kendisini nasıl değerlendireceği konusunda sürekli kaygı duyuyorsa ya da bir mesajı birkaç kez teşekkür etmeden tamamlayamıyorsa bu durum üzerinde düşünmek faydalı olabilir.

KENDİNİZE BU SORUYU SORUN

Psikologlar, otomatik olarak "teşekkür ederim" demeden önce kişinin kendisine şu soruyu yöneltmesini öneriyor: "Bu gerçekten içten gelen bir minnettarlık mı, yoksa karşımdaki kişinin olumsuz tepkisini önleme çabası mı?" Uzmanlar ayrıca teşekkür ifadelerini daha anlamlı ve spesifik hale getirmenin, yardım kabul ederken bunu hemen telafi etme zorunluluğu hissetmemenin daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.