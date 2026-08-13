Telefon çaldığında farkında olmadan oda içinde turlamaya, koridorda bir aşağı bir yukarı yürümeye başlayanlardan mısınız? Yalnız değilsiniz. Çoğu insanın farkında olmadan sergilediği bu davranış, psikologlara göre basit bir alışkanlıkla sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, telefon görüşmesi sırasında ortaya çıkan bu istemsiz hareketliliğin arkasındaki temel nedenleri açıkladı.

GÖRSEL İPUÇLARININ EKSİKLİĞİ BEYNİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Yüz yüze iletişimde mimikler, el-kol hareketleri ve beden dili mesajın büyük bir kısmını oluşturur. Ancak telefonla konuşurken karşı tarafı göremediğimiz için beyin, bu eksik görsel ipuçlarını telafi etmeye çalışır.

Psikologlar, iletişim esnasında beynin motor korteksinde biriken jest ve mimik yapma arzusunun, görsel bir muhatap bulunmadığı için tüm bedene yayıldığını ifade ediyor. İletişim kurarken hissettiğimiz ifade etme dürtüsü, karşı tarafa iletilemediği için bedensel bir adımlamaya dönüşüyor.

BİRİKEN KİNETİK ENERJİ VE STRES YÖNETİMİ

Telefon görüşmeleri -özellikle iş görüşmeleri, tartışmalar veya heyecan verici haberler içerdiğinde- vücutta hafif bir adrenalin ve zihinsel gerilim artışına yol açar. Psikolojik araştırmalara göre yürümek, bu biriken kinetik enerjinin dışarı atılmasına ve duygusal dengenin korunmasına yardımcı olan doğal bir deşarj mekanizmasıdır.

ZİHİNSEL ODAKLANMA VE DÜŞÜNME BECERİSİ ARTIYOR

Hafif düzeyde fiziksel aktivitenin beynin bilişsel işlevlerini desteklediği bilinen bir gerçek. Telefonla konuşurken yürümek, kan dolaşımını hızlandırarak beyne giden oksijen miktarını artırır.

Psikologlar, hareket halindeyken kelime bulmanın, düşünceleri organize etmenin ve karmaşık konuları analiz etmenin oturan bir insana göre daha kolay gerçekleştiğini belirtiyor. Dolayısıyla yürümek, farkında olunmadan daha etkili bir iletişim kurmak için zihni aktif tutma yöntemi olarak öne çıkıyor.