Sürücülerin yaya geçidinde yol vermesi üzerine yayaların refleks olarak el kaldırması, psikoloji uzmanları tarafından incelendi. Gry-Online’da yer alan habere göre uzmanlar, bu hareketin yalnızca bir nezaket göstergesi olmadığını, arkasında daha derin psikolojik mekanizmalar barındırdığını belirtti.

PROSOSYAL BİR DAVRANIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Trafiğin genellikle stres ve aceleyle özdeşleştiği ortamlarda teşekkür amacıyla yapılan bu küçük jest, psikologlar tarafından prososyal davranış kategorisinde değerlendiriliyor. Prososyal davranışlar, sosyal etkileşim sırasında herhangi bir çıkar gözetmeksizin gerçekleştirilen ve olumlu karşılanan eylemler olarak tanımlanıyor.

'BÜYÜK BEŞLİ' KİŞİLİK MODELİ

Araştırmacılar, yol veren sürücülere refleks olarak el kaldıran bireylerin davranışlarını "Büyük Beşli" (Big Five) kişilik modelinde yer alan uyumluluk özelliğiyle ilişkilendiriyor. Teoriye göre bu refleksi gösteren kişilerin; empati, nezaket ve iş birliği eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

"Büyük Beşli" kişilik modeli insan karakterini şu beş ana başlık altında ele alıyor:

Deneyime açıklık

Sorumluluk

Dışa dönüklük

Uyumluluk

Nörotizm

TOPLUMSAL ALAN BİLİNCİ

Uzmanlar, sürücüye yapılan bu hareketin çevredeki diğer bireylere kamusal alanın ortak kullanıldığı mesajını verdiğini ve yoğun trafikteki gerginliği azaltıcı bir işlev gördüğünü aktardı.