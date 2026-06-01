Bu konuya ilişkin değerlendirmeler, renk psikolojisi alanında yapılan çalışmalar ve geçmiş yıllarda yayımlanan çeşitli araştırmalardan elde edilen gözlemlere dayanıyor. Uzmanlar, renk tercihlerinin tek başına kişilik ya da zeka düzeyini belirlemeye yetmeyeceğini vurgulasa da, insanların belirli renklere yönelmesinin düşünme biçimleri hakkında bazı ipuçları verebileceğini ifade ediyor.

MAVİ RENGİ DİKKAT ÇEKİYOR

GOOD tarafından paylaşılan değerlendirmelerde ve renk psikolojisine ilişkin çeşitli çalışmalarda, mavi rengin yüksek zeka ile en sık ilişkilendirilen renklerden biri olduğu belirtiliyor. Bu rengin; sakinlik, mantıklı düşünme, güven duygusu ve analitik yaklaşım gibi özelliklerle bağdaştırıldığı ifade ediliyor.

Araştırmalarda mavi rengin dünya genelinde en çok tercih edilen renklerden biri olduğu da sık sık vurgulanıyor. Uzmanlara göre bunun nedenleri arasında gökyüzü ve su gibi evrensel çağrışımların yanı sıra, mavinin insanlarda denge ve rahatlama hissi oluşturması yer alıyor.

KESİN BİR ÖLÇÜT OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Bilim insanları, favori renk ile zeka arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Renk tercihleri; kültürel yapı, yaş, yaşam deneyimleri ve kişisel zevkler gibi birçok farklı etkene bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca sevilen bir renkten yola çıkarak kişinin zeka seviyesi hakkında kesin yargılara varılamayacağı ifade ediliyor.

Buna rağmen renk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar, insanların belirli tonlara yönelmesinin karakter yapıları ve düşünce alışkanlıklarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle mavi rengin; sakin, planlı ve analitik düşünceyle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu tartışmalar uzun yıllardır gündemde kalmayı sürdürüyor.