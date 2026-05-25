ABD’de Northwestern University tarafından yürütülen hava durumu ve ruh hali araştırmaları ile İngiltere’de yapılan davranış psikolojisi çalışmaları, serin havaların zihinsel odaklanmayı artırabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmalarda özellikle yüksek sıcaklıkların dikkat süresini düşürebildiği, daha düşük sıcaklıklarda ise insanların düşünmeye dayalı aktivitelere daha fazla yöneldiği belirtildi.

Araştırmalarda kitap okuma, plan yapma ve bireysel vakit geçirme alışkanlığı yüksek kişilerin yağmurlu ve serin havaları daha huzurlu bulduğu da aktarıldı. Uzmanlara göre sonbaharın sakin atmosferi ve düşük ışık seviyesi birçok kişide 'mental rahatlama' hissi oluşturuyor.

EN ÇOK SONBAHAR ÖNE ÇIKIYOR

Psikologlara göre zeki bireylerin önemli bir kısmı sonbahar mevsimini tercih ediyor. Bunun nedenleri arasında daha düşük sıcaklıklar, sakin sosyal ortamlar ve dikkat dağıtıcı unsurların azalması yer alıyor.

Bazı araştırmalarda ise serin havalarda beynin daha verimli çalışabildiği ve insanların uzun süreli odak gerektiren işlerde daha başarılı performans gösterebildiği belirtiliyor. Bu durumun özellikle yazılım, akademi ve analiz odaklı işlerde çalışan kişilerde daha belirgin olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar yine de mevsim tercihinin tek başına zekayı göstermediğini, bunun daha çok yaşam tarzı, karakter yapısı ve günlük alışkanlıklarla bağlantılı olduğunu vurguluyor.