Gündelik yaşamda farkında olmadan sergilediğimiz bazı davranışlar, aslında zihin yapımızın çalışma biçimi hakkında önemli ipuçları veriyor. İnsanların öğrenme hızı, adaptasyon yeteneği ve problem çözme becerilerini kapsayan zeka, her ne kadar resmi olarak IQ testleriyle ölçülse de psikologlar günlük davranış kalıplarının da büyük bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Psikologlara göre, toplum genelinde "düzensizlik" veya "dalgınlık" olarak nitelendirilen bazı alışkanlıklar, aslında yüksek zekanın ve gelişmiş bir zihin yapısının işareti olabilir.

İşte psikologlara göre zeki insanların sürekli yaptığı 7 alışkanlık:

GECE KUŞU OLMAK

Araştırmalar, yüksek zihinsel kapasiteye sahip bireylerin gece saatlerinde zihnen daha üretken ve aktif olduğunu gösteriyor. Sabit uyku saatlerine uymakta zorlanan bu kişiler, geleneksel düzenin aksine esnek saatlerde çalışmayı ve gece geç vakitlere kadar uyanık kalmayı tercih ediyor.

KENDİ KENDİNE KONUŞMAK

Tek başınayken veya bir meseleye odaklanmışken sesli şekilde düşünmek sanılanın aksine bir tuhaflık değil, zihinsel bir düzenleme mekanizması. Uzmanlar, kendi kendine konuşmanın düşünceleri netleştirdiğini, karmaşık bilgileri kategorize etmeyi kolaylaştırdığını ve yaratıcı çözümleri tetiklediğini belirtiyor.

SÜREKLİ HAYAL KURMAK

Zihnin uzaklara dalması, pasiflik değil aksine aktif bir beyin faaliyetinin göstergesidir. Columbia Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar, gün içinde sıkça hayal kuran kişilerin analiz yeteneği ve yaratıcılık testlerinde ortalamanın üzerinde performans sergilediğini ortaya koyuyor.

DETAYLARI UNUTMAK

Filmlerdeki "her şeyi tek bakışta hatırlayan" deha figürünün aksine, gerçek hayatta zeki insanların hafızası seçici çalışır. Beyin, tüm enerjisini karmaşık problemlere ve ilgi alanlarına odakladığı için anahtar unutmak veya eşya kaybetmek gibi günlük basit detayları göz ardı edebilir.

YALNIZLIĞI SEVMEK

Sosyal becerilerinde bir eksiklik olmamasına rağmen, yüksek zekalı bireyler vakitlerini kalabalık gruplar yerine yalnız geçirmeyi yeğler. Bu durum, kendi iç dünyalarında üretken kalma, derin düşünme ve ilgi alanlarına kesintisiz odaklanma ihtiyacından kaynaklanır.

KARMAŞA VE DÜZENSİZLİĞİ SEVMEK

Toplumda genellikle "disiplinsizlik" olarak görülen dağınık bir masa veya çalışma alanı, psikologlara göre üretken bir zihnin yansıması olabilir. Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, dağınık ortamlarda çalışan bireylerin geleneksel kalıpların dışına çıkarak daha yenilikçi ve taze fikirler ürettiğini ortaya koyuyor. Beyin, düzen kurmakla vakit kaybetmek yerine tüm odağını yaratıcı sürece yönlendiriyor.

YÜKSEK MÜZİK VE ARKA PLAN SESİYLE ÇALIŞMAK

Çoğu insan odaklanmak için tam bir sessizlik ararken, yüksek IQ'lu bireyler sıklıkla fon müziği veya bir arka plan gürültüsü eşliğinde daha verimli çalışır. Zihin, dışarıdan gelen bu ritmik uyaranları işlerken arka plandaki gereksiz düşünceleri baskılar ve asıl odaklanması gereken karmaşık göreve çok daha hızlı kilitlenir.