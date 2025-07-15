Bir döneme damga vuran ABD'li popçu Britney Spears, yaşadığı ruhsal sorunlardan dolayı sahnelerden uzaklaşmıştı. Özel hayatıyla son dönemlerde sık sık gündeme gelen ABD'li şarkıcı, "Çok güzel bir kız çocuğu evlat edindim" diyerek hayranlarının kafasını karıştırdı.

EVLAT EDİNDİĞİNİ İMA EDEN PAYLAŞIM

43 yaşındaki pop ikonu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, son olarak dans ettiği bir videosunun altında düştüğü notla yine okları üzerine çekti. Paylaştığı videoya, "Çok güzel bir kız çocuğu evlat edindim. Adı Lennon London Spears!" notunu düşen Britney Spears, hayranlarının sorularını da yanıtsız bıraktı.

HERKES KÖPEĞİ SANDI

Çoğu kişi Spears'ın, köpeğinden bahsettiğini yazarken, o paylaşımın altında binlerce yorum yapıldı. Popçunun videosunun arkasında bir bebek taşıyıcısı yer alırken, TMZ kaynakları ise Spears'ın bebek taşıyıcısını oyuncak bebeklerini taşımak için kullandığını ve bazen onlarla seyahat ettiğini söyledi.

RUH SAĞLIĞI ENDİŞE UYANDIRIYOR

ABD'li popçu nisan ayında da oyuncak bebeği ile görüntülenmiş, çoğu kişi gerçek bebek sanmıştı. Bu hareketlerinden dolayı hayranları ünlü şarkıcının ruh sağlığından endişe duymuştu. Spears'ın oyuncak bebeğini ise korumasına taşıtmıştı.

13 YIL SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMUŞTU

Spears, yaşadığı psikolojik ve ruhsal sorunlardan dolayı babası vasi olarak atanmıştı. Fakat ünlü şarkıcı 13 yıl sonra bu duruma karşı çıkmış ve 2021'de vasiliğin iptali davasın açmış ve kazanmıştı.

Ayrıca, Spears'ın, eski eşi Kevin Federline'den 19 yaşında Sean ve 18 yaşındaki Jayden adında 2 çocuğu var.