Genel kanının aksine bilim dünyası, doğru kullanıldığında paranın bal gibi de mutluluk getirebileceğini gösteriyor. Ancak mesele ne kadar zengin olduğunuzda değil, paranızı ruh halinizi besleyen hangi doğru kanallara akıttığınızda gizli. Sürekli yeni bir kıyafet, son model bir telefon ya da geçici lüksler satın almak yerine, psikolojik sermayenizi güçlendirecek bambaşka harcama kalemleri bulunuyor. İşte psikolojiye göre zihinsel dayanıklılığınızı artıracak daha mutlu olmanız için almanız gereken 6 şey...

TERAPİ VE DANIŞMANLIĞA HARCANAN PARA

Maddi yatırımların en değerlisi, kişinin kendi zihnine yaptığı yatırımdır. Bir terapi seansına, psikolojik danışmanlığa ya da zihinsel farkındalık (mindfulness) eğitimlerine harcanan para; travmaları çözme, duygusal regülasyon sağlama ve stresle baş etme becerisi kazandırır. Evinizdeki en pahalı eşya bile huzursuz bir zihni iyileştiremezken, terapiye ayrılan bütçe ömür boyu sürecek bir iç huzurun anahtarıdır.

SPOR SALONU ÜYELİĞİ MUTLULUĞU BERABERİNDE GETİRİYOR

Beden ve zihin birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Düzenli bir spor salonu üyeliği, uzman bir fizyoterapist veya kişisel antrenör desteği, kaliteli beslenme veya doğru takviyeler için yapılan harcamalar doğrudan beynin endorfin ve dopamin salgılamasını sağlar. Sağlıklı ve zinde bir beden, yaşam enerjisini katlayarak doğrudan mutluluk seviyesini yükseltir.

KİŞİSEL GELİŞİM VE YENİ BECERİLER

Yeni bir dil öğrenmek, bir enstrüman dersi almak, kodlama eğitimi ya da yemek atölyesine katılmak... Bir beceride ustalaşmak veya yeni bir şey öğrenmek için para harcamak, insan psikolojisindeki "yetkinlik" hissini besler. Zihni aktif tutan ve özgüveni tazeleyen bu harcamalar, beynin nöroplastisitesini destekleyerek kişiye uzun vadeli bir tatmin duygusu sunar.

İNSAN İLİŞKİLERİNE YATIRILAN HER KURUŞ MUTLU EDİYOR

Yalnızca başkasına hediye almak değil; sevdiklerinizle paylaştığınız ortamları ve ortak ilgi alanlarını fonlamak bağları güçlendirir. Ailenizle düzenli olarak katıldığınız bir kutlama yemeği, arkadaş grubunuzla başlattığınız bir kitap/sinema kulübünün masrafları ya da uzaktaki bir dostunuzu ziyaret etmek için aldığınız otobüs/uçak bileti... İnsan ilişkilerine yatırılan her kuruş, psikolojik yalnızlığı yok ederek aidiyet hissini artırır.

KONFOR YATIRIMLARI KAYGIYI DÜŞÜRÜYOR

Günlük hayatta sürekli maruz kalınan micro-stres faktörlerini paranızla ortadan kaldırabilirsiniz. Kaliteli bir yatak ve yastık alarak uyku kalitenizi yükseltmek, gürültü engelleyici bir kulaklıkla şehir gürültüsünü kesmek veya daha az karmaşık, güvenli bir yaşam alanı yaratmak... Biyolojik ritminizi koruyan ve sinir sisteminizi sakinleştiren bu küçük "konfor yatırımları", gün içindeki kaygı seviyenizi belirgin şekilde düşürür.

ÇEVRE VE DOĞA YATIRIMLARI SİNİR SİSTEMİNİ YENİDEN BAŞLATIYOR

İnsan psikolojisinin en temel ama en çok ihmal edilen ihtiyaçlarından biri doğayla doğrudan temas kurmaktır. Evinizi veya çalıştığınız alanı canlı bitkilerle donatmak, hafta sonları şehirden kaçmanızı sağlayacak basit doğa ekipmanlarına bütçe ayırmak ya da bir botanik parkına zaman ve para yatırmak beyninizdeki stres hormonunu hızla düşürür. Yaşam alanınıza ve rutininize doğayı dahil etmek için yapacağınız bu harcamalar, zihinsel yorgunluğu silip atarak sinir sisteminizi adeta yeniden başlatır.