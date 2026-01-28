CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nde bazı yöneticilerin makam odalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının kaldırıldığını açıkladı. Öztürkmen, kamu kurumlarında yalnızca AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının asılı olmasını “devlet geleneğinin tasfiyesi” olarak nitelendirdi ve durumu fotoğraflarla belgeledi.

FOTOĞRAFLARLA BELGELEDİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Gaziantep İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, kamu kurumlarındaki “Atatürksüz makam odaları” uygulamasını fotoğraflarla kamuoyuna açıkladı. Öztürkmen, Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nde görevli bazı müdürlerin odalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının bulunmadığını, yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığını söyledi. Öztürkmen, konuyla ilgili edindiği bilgileri yerinde incelemek amacıyla PTT Gaziantep Başmüdürlüğü’ne gittiğini belirterek, “PTT Gaziantep Başmüdür Yardımcısı ve Pazarlama-Satış Müdürü Bekir Eminoğlu’nun makam odasında Atatürk fotoğrafının olmadığını bizzat tespit ettim. Duvarda yalnızca Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı bulunuyordu” dedi.

‘ASMAK ZORUNDA DEĞİLİZ’ YANITI

Atatürk fotoğrafının neden asılı olmadığını sorduğunu ifade eden Öztürkmen, Eminoğlu’nun kendisine, “Asmak zorunda değiliz. Bize böyle bir mecburiyet bildirilmedi. Genel müdürlük gönderirse asarız” yanıtını verdiğini aktardı. Öztürkmen, bu duruma tepki göstererek, “Bir kamu yöneticisi, Atatürk’ün fotoğrafını asmak zorunda olmadığını söyleyebiliyor ama aynı makam odasına Erdoğan’ın fotoğrafını asmak konusunda bir mecburiyet hissediyor. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

BAŞKA MÜDÜRLERDE DE AYNI TABLO

Skandalın tek bir makam odasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Öztürkmen, PTT Gaziantep Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Bozgeyik’in makam odasında da Atatürk fotoğrafının bulunmadığını, durumu fotoğraflarla belgelediklerini söyledi. Öztürkmen ayrıca, PTT Gaziantep Başmüdürü Mustafa Akdemir’e yönelik bir iddiayı da gündeme getirdi. Geçtiğimiz 10 Kasım’da PTT çalışanlarının Atatürk’ü anmak için saygı duruşuna çıktığı sırada Akdemir’in törene katılmadığı ve makam odasında kaldığı yönünde bilgi aldıklarını belirten Öztürkmen, “Bu iddia doğru mu? 10 Kasım törenini neden protesto ettiniz?” sorularını yöneltti. PTT’nin yıllardır AKP iktidarı döneminde liyakatsiz atamalarla yönetildiğini savunan Öztürkmen, kurumun 8 milyar TL’yi aşan zararına dikkat çekti. Personel alımlarının AKP il teşkilatlarının WhatsApp gruplarında belirlendiğini ileri süren Öztürkmen, “1840 yılında kurulan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT bugün Atatürk’ün dahi makam odalarından sürgün edildiği bir noktaya getirildi” dedi.

SAVCILARA VE VALİYE ÇAĞRI

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu devletin kurucusu olduğunu vurgulayan Öztürkmen, tüm kamu kurumlarında Atatürk fotoğraflarının bulunmasının zorunlu olduğunu ifade etti. “Hiçbir kamu görevlisi ‘Atatürk’ün resmini asmak zorunda değiliz’ diyemez” diyen Öztürkmen, Cumhuriyet savcılarını ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i göreve çağırdı. Öztürkmen, makam odalarından Atatürk fotoğraflarını kaldıran yöneticilerin derhal görevden alınması gerektiğini söyledi.